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Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülen Mavi Canlı:

- "Yeni yıl kutlaması sırasında ne kadar yenildiği kadar, nelerin yenildiği de çok önemlidir"



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GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülen Mavi Canlı, yeni yıl kutlaması sırasında ne kadar yenildiği kadar, nelerin yenildiğinin de çok önemli olduğunu söyledi.

Gülen Mavi Canlı, "Yılbaşı sofrasında fazla yemek yiyebilmek için gün içerisinde öğün atlamak, fazla besin tüketiminden sonra gazlı içecek veya maden suyu içerek hazımsızlığın önlenebileceğini düşünmek, yapılan yanlış davranışlardan sadece birkaçıdır" diyerek, temel kuralın azar azar ve sık yemek olduğunun altını çizdi.

Yılbaşı veya diğer özel günler için düzenlenen yemeğe, zeytinyağlılar gibi hafif yiyeceklerle başlanması ve yarım porsiyon yiyerek sürdürülmeli gerektiğini anımsatan Gülen Mavi Canlı, "Meze olarak yağ oranı düşük olan haydari, acılı ezme, yaprak sarma veya biber dolma, barbunya veya fasulye pilaki, patlıcan ezme gibi mezeler tercih edilmelidir. Vitamin, mineral ve posa içeriği yüksek besinlere sofrada mutlaka yer verilmeli, yemek mümkün olduğu kadar yavaş ve uzun zaman dilimine yayılarak yenmelidir" dedi.

İçeceklere dikkat

Yılın ilk gününü mide ve bağırsak sorunlarıyla karşılamamak için yiyecekler yanında içeceklere de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Gülen Mavi Canlı, "Alkol alınıyorsa alkolle birlikte bol su ve alkolsüz içecek tüketilmelidir. Özellikle kırmızı şarap, light bira tercih edilmesi gereken alkollü içeceklerdir. İçkinin renginin koyulaştıkça içindeki toksik maddenin arttığından açık renkli içkilerin tercih edilmesi ve aç karnına kesinlikle içilmemelidir. İçerken arada bir şeyler atıştırmalı, kadınlar için en fazla iki, erkekler için üç kadeh sınırına da dikkat edilmelidir" ifadelerini kulandı.

Gülen Mavi Canlı, "Özel yemeklerin ertesi sabah zinde uyanmak istiyorsanız, yatmadan önce ya kaloriferleri kapatın ya da yatak odasını iyice havalandırın" dedi.

Kronik hastalığı olanlara uyarılar

Diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerin sofraları, yılbaşı ve diğer özel günlerde daha dikkatli olarak hazırlanması gerektiğini belirten Gülen Mavi Canlı, "Bu tür kronik rahatsızlığı olan kişilerin mutlaka diyetlerini sürdürmesi ve gerekirse diyetisyenlerine danışıp ek besin almaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Aşırı gıda alımı sonucu ortaya çıkan mide gerginliği, tansiyonun yükselmesine, kalbe daha fazla yük binmesine ve kriz riskinin artmasına yol açabilir" diyen Gülen Mavi Canlı, yılbaşı akşamı yemeğinde de diğer günlerde olduğu gibi işin sırrının öğün düzeninde olduğu vurgusunu yaptı.

Gülen Mavi Canlı Düzenli, "Düzenli beslenme her zaman çok önemlidir. Kahvaltı atlanmadan, hafif bir öğle ve akşam yemeği olacak şekilde üç öğünde beslenilmesi gerektiğini unutmamak gerekir" dedi.

Gülen Mavi Canlı "Çok fazla çeşit ve yağlı besin tüketimi mide bulantısı, hazımsızlık ve ishal gibi sağlık sorunlarına yol açacağı için mümkün olduğu kadar yağsız ve az çeşit besin tüketilmesine dikkat edilmeli" ifadelerine yer verdi.

Canlı son olarak, "Yemekten önce 4560 dakika yürüyüş yaparak metabolizma hareketlendirmeli ve yılbaşı sofrasına çok aç bir şekilde oturmamak adına, 1 - 2 saat öncesinde yoğurt, salata, meyve, çorba ve ekmek gibi düşük enerjili besinler tüketilmelidir. Doygunluk sağlandıktan sonra sofrada oturmak yemek miktarının artmasına neden olacağı için yemek bitiminde sofradan kalkmalı ve özellikle yatmadan 2 saat önce yemek tüketimi sonlandırılmalıdır. Kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, buğulama veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Hamur tatlıları yerine sütlü ve meyveli gibi hafif tatlılar tercih edilmelidir" diye konuştu.



28.12.2016 13:51:37 TSI

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