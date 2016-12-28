YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocaeli Ticaret Odası Aralık Ayı Meclisi gerçekleşti

Kocaeli Ticaret Odası Aralık Ayı Meclisi gerçekleşti



(Fotoğraflı)



Mehmet Oğuzhan Altun

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı KOTO Burhan Kasım Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan'ın yönettiği aralık ayı meclis toplantısında 8 madde oy çoğunluğu ile geçti. Meclisin açılış konulmasını gerçekleştiren KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, "Önce polisimize sonra askerimize düzenlenen kalleşçe saldırının ardından Rus Büyükelçisi Karlov'a adice bir suikast düzenlendi. Rusya ile ilişkilerimizin düzeldiği, bölgede yeni gelişmelerin olduğu bir dönemde böyle bir suikastın olmasını manidar buluyorum. Böylelikle Rus halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Ardından aylık faaliyet raporuna geçildi. Kürsüye gelen Necmi Bulut, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Her gün yeni bir terör saldırısından geçiyoruz. Aynı zamanda uzun yıllar iş dünyasında yer alan eski meclis başkanımız Şaban Sarıgülle'nin vefatının birinci yılında kendisini saygı ile anıyoruz. Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa barış getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Hesapları inceleme komisyonu tarafından yapılan açıklamada KOTO'nun geçmiş ve şimdi ki harcamaları ve bütçesi de masaya yatırıldı. Yapılan açıklamada; kasım ayı itibariyle bankalarda 4 milyon 46 bin 383. 58 TL olduğu görüldü. Odanın kasım ayı gelir ve giderleri incelendiğinde 1 milyon 228 bin 809. 44 TL gelir, 700 bin 50, 76 TL gideri olduğu, 11 aylık dönemde gelir bütçesinin yüzde 98.44'ü tahsil edilmiş, gider bütçesi yüzde 80, 84'ü kullanıldığı belirtildi. 2017 bütçesi ise 9 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. KOTO meclis oturumu sonrasında KOTO Eğitim Vakfı toplantısı yapıldı.

(MOA)



28.12.2016 13:52:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER