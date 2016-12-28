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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Felsefe Olimpiyatları birinciliği

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:51
Felsefe Olimpiyatları birinciliği
Felsefe Olimpiyatları birinciliği
- Özel Sanko Koleji Öğrencisi Çarpınlıoğlu,
- "Felsefe Olimpiyatları" Bölge Birincisi oldu
(Fotoğraflı)
GAZİANTEP (İHA) - Özel Sanko Koleji öğrencisi Bora Çarpınlıoğlu, "21'inci Felsefe Olimpiyatları"nda bölge birincisi oldu.
Türkiye Felsefe Kurumu Derneğince düzenlenen 21'nci Felsefe Olimpiyatları Türkiye genelinde Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun olmak üzere 11 merkezde gerçekleştirildi.
Şırnak, Adıyaman, Bitlis, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten 16 öğrencinin katılımı ile Özel Sanko Okullarının ev sahipliğinde düzenlenen bölge olimpiyatlarında öğrencilere farklı filozoflardan seçilmiş üç alıntı verilerek, birisi üzerine felsefi bir deneme yazmaları istenilmişti.
Özel Sanko Okulları Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Mehmet Bozbaş, Felsefe Olimpiyatlarının, düşünsel etkinliklerle ilgili yarışma ruhu oluşturduğunu, çağdaş dünyanın düşünsel ve etik problemleri üzerinde düşünme yeteneğini geliştirmeye ortam hazırladığını söyledi.
21'inci Felsefe Olimpiyatlarında, Özel Sanko Koleji öğrencisi Bora Çarpınlıoğlu'nun bölge birincisi olmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Bozbaş, öğrencisini başarısının devamı dileği ile kutladı.

(KU-BRN-Y)

28.12.2016 13:54:39 TSI
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