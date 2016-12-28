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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Albayrak 1. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığından brifing aldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:51
Başkan Albayrak 1. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığından brifing aldı
Başkan Albayrak 1. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığından brifing aldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, daire başkanlıkları ile değerlendirme toplantıları kapsamında, 1. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığından brifing aldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda Başkan Albayrak'a, 2016 yılı genelindeki çalışmalar ve 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili 1. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sunum yapıldı.
Toplantıya, Başkan Albayrak ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Ünsal, Prof. Dr. Tamer Dodurka, Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin ve Tekpark Genel Müdürü Şahabettin Küçükyazıcı katıldı.
(HLD-MEF-Y)

28.12.2016 13:54:58 TSI
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