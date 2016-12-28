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Başkan Albayrak 1. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığından brifing aldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, daire başkanlıkları ile değerlendirme toplantıları kapsamında, 1. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığından brifing aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda Başkan Albayrak'a, 2016 yılı genelindeki çalışmalar ve 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili 1. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sunum yapıldı.

Toplantıya, Başkan Albayrak ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Ünsal, Prof. Dr. Tamer Dodurka, Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin ve Tekpark Genel Müdürü Şahabettin Küçükyazıcı katıldı.

(HLD-MEF-Y)



28.12.2016 13:54:58 TSI

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