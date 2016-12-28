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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın Üniversitesinde 'Hafıza Teknikleri' konferansı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:52
Bartın Üniversitesinde 'Hafıza Teknikleri' konferansı
Bartın Üniversitesinde 'Hafıza Teknikleri' konferansı

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen hafıza teknikleri seminerinde öğrencilere hızlı okuma ve kelime kavrama noktasında teknikler anlatıldı.
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından "Hafıza Teknikleriyle Yabancı Dillerdeki ve Çeşitli Bilim Dallarındaki Kelime ve Konuları Ezberleme/Kavrama Anlayarak Hızlı Okuma Yöntemleri" konusunda bir seminer gerçekleştirildi.
Seminerin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, öğrenme tekniklerinin iyi bilinmesiyle ve hızlı okuma teknikleriyle başarının artacağını vurgulayarak, "Bazen çok küçük bir bilgi hayatımızı zenginleştirebilir. Küçük diye önemsemeyebileceğiz o şey, hayatımızı kolaylaştırır ve bizi geleceğe taşır" dedi.
İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulmecit Karaaslan ise, insan beyninde farklı bölgeler olduğu ve bu bölgelerin farklı özelliklerle çalıştığını söyledi.
Ardından geçilen seminerde, hafızada tutma ve saklama teknikleri uzmanı Sinan Yılmaz sunumunu yaptı. Yılmaz, hafızanın genel çalışma prensibi ve bilginin kavranması konularında teknik bilgiler verdi.
Etkinlik, karşılıklı soru cevaplarla son buldu.
(AY-İÇ)

28.12.2016 13:55:47 TSI
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