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Türkiye'de pestil-köme'nin standardını Gümüşhane belirleyecek



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de yılda 5 bin ton üretilen ve şehrin en önemli tarımsal sanayi girdisi olan pestil-köme üretiminin standartlara kavuşması noktasında tebliğ hazırlanması için Bakanlığa yazı yazıldı.

Vali Okay Memiş'in girişimleriyle başlatılan çalışma sonucu hazırlanan rapor tebliğe dönüştürülmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilirken, ARGE çalışmaları proje dahilinde devam eden pestil ve köme üretimiyle ilgili il genelinde 27 firma üretim gerçekleştiriyor.

Türk Patent Enstitüsünden Gümüşhane Dut Pestili ve Gümüşhane Kömesine 2004 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınırken, Türkiye'de en fazla kayıtlı işletme ve filli kapasitede Gümüşhane'de bulunuyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, hızlı bir şekilde büyüyen sektörün geleceği açısından, haksız rekabetin önlenmesi, üründe standardizasyonun ve kalitenin sağlanması için pestil köme ürün tebliğinin oluşması hususunun çok önemli olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin en iyi pestil kömesini biz üretiyoruz"

Yılda 5 bin ton üretilen pestil ve kömeyle ilgili ceviz eylem planı kapsamında 50 bin ceviz fidanın dikileceğini kaydeden Vali Memiş "Fidanlarımızın çoğu geldi. Bu fidanları ferro-fernette denilen Mayıs ayından sonra çiçek açan fidanların 30 bini hazır, 2017 Kasım'da da 20 bin dikeceğiz. Bu fidanları toprak tahlili yapılmış, damla sulama sitemi ve havuz sistemi kurmuş çiftçilerimize vereceğiz. Dostlar alışverişte görsün işi değil, bu iş profesyonel bir iş. Yıllık 5 bin ton pestil-köme üretimimiz var. Türkiye'nin en iyi pestil kömesini biz üretiyoruz" dedi.

"Standartları da biz belirleyelim"

Pestil, köme üretimini standarda kavuşturmak için tebliğ hazırlanmasıyla ilgili yazıyı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderdiklerini dile getiren Vali Memiş, "Takipçisi olacağız. Türkiye'de en iyi pestil, kömeyi biz üretiyoruz. Bunun standartlarını biz belirleyeceğiz. Ceviz bunun için önemli. Pestil, köme üreticilerimiz 5-10 yıl içinde 1 kilo dahi cevizi dışardan satın almayacaklar. Dersimizi çalışıyoruz. Ceviz fidanlarını Orman ve Su İşleri Bakanlığından temin ettik. Yarısına yakınını da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından temin ettik. İl Özel İdaresine yüklenmeden bu işi hallettik. Büyük bir keyifle o cevizleri beraber dikeceğiz. Kolay bir iş değil" diye konuştu.

(RE-ÖS-Y)



28.12.2016 13:57:48 TSI

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