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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas'ta Meşe Palamudu seferberliği

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:54
Milas'ta Meşe Palamudu seferberliği
Milas'ta Meşe Palamudu seferberliği

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde TEMA Vakfı Milas gönüllülerince Kaymakamlık ve Belediyenin desteğiyle "Meşe Palamudu Ekim Seferberliği" başlatılıyor.
Anadolu, İran, Suriye ve Yunanistan'da doğal yayılış gösteren meşenin yaklaşık 300 türü bulunan, ülkemizde ise 18 türü olan meşe ağacını yaygınlaştırmak, yeşil alanları genişletmek, toplumdaki ağaç sevgisini geliştirmek toprak, su ve doğal kaynakların korunması amacıyla TEMA Vakfı Milas gönüllülerince Milas Kaymakamlığı ve Milas Belediyesi'nin desteğiyle "Meşe Palamudu Ekim Seferberliği" başlatılıyor.

Proje hakkında bilgi aktaran TEMA Vakfı Milas ilçe Sorumlusu Mehmet Nergiz, proje kapsamında dikilmesi planlanan meşe ağacı hakkında bilgi aktararak, "Meşe ağacı Türkiye'nin her yerinde çok kolay yetişip, hızla büyüyen, toprak ayırt etmeyen ve toprağı sımsıkı tutan kökleri sayesinde erozyonu engelleyen bir ağaç türüdür. 3 metreden 25 metreye kadar büyüyebilen bu bitkinin gövdesi önceleri düz sonraları ise derin yarıklara sahip pürüzlü bir yapıdadır. Yaprakları genelde el ayası büyüklüğünde olan palamut ağacının kökleri oldukça geniş yayılış gösterebilmekte. Kökleri derinlere doğru uzanan palamut meşesinin ülkemizde yayılış gösteren hemen hemen 30 türü bulunmakta. Hiç ayırım yapmaksızın bu 30 türün meyvelerine de Palamut denmektedir. Ancak bu şifalı bitkilerden sadece 2 - 3 türünden palamut elde edilmekte" dedi.
132 mahalleye palamut
"Doğa için umut, her mahalleye palamut" sloganıyla yola çıkarak Milas'ta bir kampanya başlattıklarını belirten Nergiz, "toplumsal bir katılımla meşe ağacının yaygınlaşmasını sağlayarak erozyonu azaltmak, su kaynaklarını çoğaltmak amacıyla TEMA Vakfı Milas gönüllülerimizce Milas Kaymakamlığı ve Milas Belediyesi'nin desteğiyle ilçemizin 132 mahallesine meşe palamudu dikmeyi hedefliyoruz. Cuma günü saat 14'de Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait serada Merkez İlkokulu Tema Sınıfı öğrencileriyle ilk meşe palamudumuzu ekeceğiz" dedi.
Proje kapsamında dikilmesi planlanan meşe palamudunun üretilme aşamalarıyla ilgili de bilgi aktaran Nergiz, "Henüz tamamen olgunlaşmadan 15 Ağustos 15 Eylül civarları meşe palamutları toplanır. Toplanan bu meşe palamutları güneş altında 10 - 15 gün boyunca kurutularak faydalanılmak üzere aktarlara veya depolara sevk edilmekte. Dikkat edilecek en önemli şey meşe palamutlarının kimyasal atıklardan uzakta ve tarımsal ilaç ve gübre gibi etkenler tarafından etkilenmemiş olmasıdır. Çünkü palamutlar tabiatı itibariyle atıkları biriktiren bir bitkidir. Mazı ve meşe palamutları hemen hemen aynı etken maddeleri içerisinde bulunduran şifalı bitkilerdir. Gallik, tanenler, gallik asit, ellagik asit, nişasta ve şeker palamut un başlıca etken maddelerindendir" dedi.
(ÇP-MB-Y)

28.12.2016 13:58:16 TSI
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