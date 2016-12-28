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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Kaymakam Çetin'den başarılı öğrencilere bilgisayar

28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:55
Kaymakam Çetin'den başarılı öğrencilere bilgisayar
Kaymakam Çetin'den başarılı öğrencilere bilgisayar

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, başarılı öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye etti.
Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, Varto Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' programına katıldı. Okul içerisindeki başarılarından dolayı 12. sınıf öğrencileri arasında kura ile tespit ettiği 4 öğrenci ile Anadolu İmam Hatip Lisesinden bir öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye etti. Öğrenciler bilgisayarlarını veren Mehmet Nuri Çetin, "İlçemizde devam ettirdiğimiz 'Kariyer Günleri' seminerimizde. Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde başarılı olan öğrencilerimizi kura ile tespit ettik. Özellikle kurada 12. sınıf öğrencilerimiz çıktı. Mesleki Teknik Anadolu Lisemizde Muhammed Özen, Cansu Doğan, Deniz Bozkurt ve Mazlum Yüksel ile Anadolu İmam Hatip Lisesinde ise Zuhal Bal adlı öğrencilerimize bilgisayarlarını teslim ettik. Bunlarda LYS'ye hazırlanan öğrencilerimiz. Bunların başarılarının daha da artması için bu bilgisayarların kendilerine iyi geleceğini düşünüyorum. İnşallah öğrencilerimiz bundan sonra kendi geleceklerini belirleyecek meslekleri seçecekler. Onlardan tek isteğimiz, çalışıp üniversite sınavlarını kazanıp ülkemize faydalı birer fert olmalardır. Bundan sonraki derslerinden başarılar dilerim" dedi.
Öğrenciler ise, kendilerine verdiği sözü yerine getirip bilgisayarlarını teslim ettiği için Kaymakam Mehmet Nuri Çetin'e teşekkür ettiler.
Bilgisayar dağıtım törenine İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü N. Sait Yetkiner, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve öğretmenleri katıldı.
(MSA-Y)

28.12.2016 13:59:26 TSI
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