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Aydınspor 1923'te teknik adam ve takviye arayışları sürüyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te önceki gün akşam saatlerinde Teknik Direktör Göksel Özdemir ve ekibini görevden alan yönetim teknik adam ve transfer çalışmalarına başladı.



Aydınspor 1923'te devre arasına girilmesiyle Saffet Gurur Yazar ve Burak Can Balcı'yı gönderen, Teknik Direktör Göksel Özdemir ve ekibiyle yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim, teknik Direktör ve transferler için kollarını sıvadı. Özdemir, ilk yarıda gösterilen performanslar ve alınan 21 puan nedeniyle taraftarın yoğun eleştirilerine sebep olmuştu. İkinci yarıda Play Off oynamak için takviyeler peşinde olan Efe'nin yöneticileri transfer çalışmalarına devam ediyor. Yönetimin transferde bir numaralı önceliği, sezonun ilk devresinde Tahir Babaoğlu, Nezir Özer ve Haluk Türkeri'den yeterli verim alamadığı forvet bölgesi. Forvet'e kaliteli bir takviye peşinde olan Başkan Hidayet Türen ve ekibinin Kemerspor 2003 forması giyen 1994 doğumlu Umut Dilek'le görüşmelere başladığı öğrenilirken, Umut'un Aydınspor 1923 dışında birçok takımdan daha transfer teklifi aldığı ifade ediliyor.



Tam Bir Gol Makinesi

Futbola Antalya Sanayispor'da adım atan 22 yaşındaki forvet oyuncusu, Amatör transferle Erdem Gençlikspor'un yolunu tuttu. Buradan Kemerspor 2003 takımına dahil olarak profesyonelliğe geçen Umut Dilek, ilk kez Kemerspor 2003 formasıyla 2014-2015 sezonunda boy gösterdi. 11 maçta forma giyen genç oyuncu 6 kez fileleri sarstı. Kariyerindeki patlamayı geçtiğimiz sezon yapan Dilek, 35 lig, 1 kupa olmak üzere 36 kez formasını terletirken 23 gol atmayı başardı. Bu sezona da güzel bir başlangıç yapan oyuncu 15 lig 2 kupa müsabakası olmak üzere 17 maçta 6 kez rakip ağlara gol bıraktı.

(MS-MB-S)



28.12.2016 14:01:41 TSI

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