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Elektrikte aylık 82 liralık limit, 80 bin aboneye serbestlik getirdi



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Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) serbest tüketici limitini 2017 yılı için 3 bin 600 kilovat saatten 2 bin 400 kilovat saate kadar çekmesi ile 82 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen abonelere serbestlik yolu görüldü. Bu karar ile Sivas, Yozgat ve Tokat'ta hizmet veren Çamlıbel Elektrik Perakende'nin yaklaşık 80 bin abonesi de serbest tüketici olma fırsatı yakaladı.

EPDK 2017 yılından itibaren elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilovat saatten 2 bin 400 kilovat saate indirdiğini açıklarken bu karar ile aylık elektrik tüketimi 82 lira ve üzerinde olan abonelere serbest tüketici olma imkanı tanınmış oldu. EPDK'nın açıklamasına göre yeni düzenleme ile Türkiye genelinde serbest tüketici olma hakkını kazanan abone sayısı da 8,4 milyon kişiyi bulurken, Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş'nin de yaklaşık 80 bin abonesi serbest tüketici olma fırsatı yakaladı.

Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu çatısı altında perakende elektrik satışı hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Perakende Satış, bugün itibarıyla 12 bini mesken abonesi olmak üzere yaklaşık 32 bin aboneye indirimli elektrik sağlıyor. Serbest tüketici limitinin 2 bin 400 kilovat saate inmesi ile aylık 82 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyenlere de indirimli elektrik kullanabilmelerinin kapısı açılmış oldu.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ın yanı sıra tüm Türkiye genelinde serbest tüketici statüsündeki abonelerine 2013 yılından bu yana yaptıkları indirimin 65 milyon lirayı aştığını belirten Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin,"Bugüne kadar serbest tüketiciye sağladığımız avantajlarla 65 milyon liranın müşterilerimizin cebinde kalmasını sağladık. Yeni yıl ve yeni limitle beraber daha fazla müşteriye ulaşarak elektrik piyasasında etkinliğimizin devamını sağlayacağız" dedi.

Şirket olarak serbest tüketicilere yönelik kampanyalarının devam ettiğine de dikkat çeken Tekin, "Bu kampanyalar ile müşterilerimize ucuz elektrik sağlıyoruz. Yeni yılda müşterilerimize yapacağımız özel anlaşmalarla farklı hizmetlerden de yararlanmalarını sağlayacak kampanyalarla hizmet vereceğiz. İndirimli elektrik kampanyalarından yararlanmak isteyen müşterilerimizin aboneliklerinin kendi üzerlerine olması gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Aylık faturası 82 liranın üzerinde olan abonelerin bundan sonraki süreçte tedarikçisini seçerken dikkatli olması gerektiğinin de altını çizen Tekin, serbest tüketicilerin yeni sözleşmelerini imzalamadan önce haklarını çok iyi bilmeleri gerektiğine işaret etti. Tekin, "Fazla fiyat indirip göz boyamaya çalışanlar olabilir. Mağdur olmamak için elektrik tüketicileri sözleşme imzalarken dikkatli olsunlar" diye tüketicileri uyardı.

EPDK'nın düzenlemelerine göre serbest tüketici olmak isteyen kişi, aboneliğini iptal etmeden aynı sayaç ve isimle elektriğini başka bir tedarikçiden alabiliyor. Halen Türkiye genelinde yaklaşık 2,6 milyon elektrik abonesi serbest tüketici haklarından yararlanıyor.

(UY-AÖ-Y)



28.12.2016 14:06:35 TSI

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