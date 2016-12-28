YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. CHP'den asgari ücret açıklaması

CHP'den asgari ücret açıklaması

- CHP Ordu İl Başkan Yardımcısı Halil Çelenk:

- "Asgari ücret en az bin 750 lira olmalıdır"



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu İl Başkan Yardımcısı Halil Çelenk, asgari ücretin en az bin 750 lira olması gerektiğini söyledi.

Parti binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Halil Çelenk, bugünkü bin 300 TL olan asgari ücretin CHP sayesinde belirlendiğini iddia ederek, "CHP'nin asgari ücreti bin 500 liraya çıkarma sözü olmasa, emekçiler AKP iktidarı tarafından hala 1000 lira ile geçinmeye zorlanacaktı. 7 Haziran seçimlerinden hüsranla çıkan AKP, aylarca kaynak nerede diye sorarken bir anda o kaynağı bulmuştur ve asgari ücreti zoraki de olsa bin 300 lira yapmak durumunda kalmıştır" dedi.

Bugünkü şartlarda dört kişilik bir ailenin açlık sınırının bin 432 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 665 lira iken, asgari ücretin bin 300 lira olmasının acınacak bir durum olduğunu savunan Çelenk, "Bir kişinin geçim ücretinin bin 762 lira olduğu ülkede, asgari ücretin bin 300 lira olması, insanlara yeme, içme, giyinme, ısınma demektir. İktidar asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu söyleyerek gerçekleri çarpıtmaktadır. Halbuki önemli olan asgari ücretin ne kadar olduğu değildir, önemli olan asgari ücretin alım gücüdür. Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında Türkiye 26 OECD ülkesi arasında 20. sıradadır. Şiddetli kur artışları da, vatandaşın alım gücünü alabildiğine düşürmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi, emekçilerin insani koşullarda yaşaması için, işçilerin yoksulluğa mahkum edilmemesi için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, asgari ücretin en az bin 750 TL olması gerektiğini savunmaktadır" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



28.12.2016 14:10:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER