ETSO'dan Bakan Akdağ'a ziyaret

ERZURUM (İHA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın ve Genel Sekreter Av. Harun Delibaş, Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Akdağ'la çeşitli konularda istişarede bulunan Özakalın, ETSO Vakfı tarafından kurulma çalışmaları sürdürülen ve dosyası Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) sunulan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Üniversitesi (ETSÜ) ile ilgili bilgi aktardı. Kurulduğunda bölgedeki ilk vakıf üniversitesi olacak ETSÜ'yle ilgili gelişmeleri şehir kamuoyunun da yakından takip ettiğini dile getiren Özakalın, vakıf üniversitesinin durumuyla ilgili YÖK'le görüşmelerde bulunduğunu ifade etti. Özakalın, "23 Ocak 2017'de, YÖK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Mandal başkanlığındaki bir heyet Erzurum'a gelerek, ETSÜ kampüs alanının fiziki yeterliliğiyle ilgili inceleme yapacak ve bu inceleme sonucunda bir rapor hazırlayacak. YÖK'ün raporu doğrultusunda biz de çalışmalarımıza yön vereceğiz" diye konuştu.

Ziyarette, tahsis aşamasına gelinen 2. OSB'de yapılan istişare toplantılarıyla ilgili de bilgi veren ETSO Meclis Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Özakalın, yatırımcıların 2. OSB'ye yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, tahsislerin doğru sektörlere ve firmalara yapılması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Özakalın ayrıca, Cazibe Merkezleri Programı'ndan Erzurum'un daha verimli bir şekilde yararlanması için gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizerek, siyasi iradenin de Erzurum'un yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini ve bu yönde adımlar atıldığını kaydetti.

Özakalın Bakan Akdağ'la görüşmesinde, kendisini ve milletvekillerini ETSO tarafından Ocak ayı içerisinde düzenlenecek olan vergi ödül törenine de davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ da, Erzurum'u ilgilendiren her türlü meseleyi yakından takip ettiğini belirterek, ETSO Vakfı tarafından kurulacak üniversiteyle ilgili gelişmeleri de bütün aşamalarıyla takip ettiğini söyledi. Vakıf üniversitesinin kurulması için özverili bir şekilde mesai harcayan ETSO yönetimine teşekkür eden Bakan Akdağ, üniversitenin kuruluşu için kendisinin de her türlü desteği vermeye devam edeceğini bildirdi.

Erzurum'a yatırım yapacak yerel ve ulusal firmaların arsa taleplerini karşılamak için 2.OSB'nin etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini kaydeden Bakan Akdağ, yatırımcıların talep yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bakan Akdağ, tahsislerin, en kısa sürede üretime ve istihdama dönüştürülmesi için harcanan çabayı da takdirle karşıladıklarını belirtti.

Yatırım anlamında şehrin ve bölgenin cazibesini artıracağı belirtilen Cazibe Merkezleri Programı'yla ilgili de görüşlerini aktaran Bakan Akdağ, Erzurum'un bu programdan en üst seviyede istifade etmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, ekonomik anlamda şehrin bütün dinamiklerinin bu programa çok iyi adapte olması gerektiğini dile getirdi.

ETSO'nun Ocak ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı toplantıya da milletvekilleri ve programlarının uygun olması halinde ilgili Bakanlarla birlikte katılacağını söyleyen Bakan Akdağ, kendisinin de ticaret erbabı bir aileye mensup olduğunu ve her zaman şehrin ticaretine, ekonomisine değer katan insanlarla bir arada bulunmaktan mutlu olacağını vurguladı.

28.12.2016 14:09:09 TSI

