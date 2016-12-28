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Vali Yavuz ve Başkan Asya, muhtarlarla bir araya geldi

- Muş Valisi Seddar Yavuz:

- "Muş; Doğu ve Güneydoğu'da en güvenli şehirdir"

- "KÖY-DES 2017 yılında ciddi boyutta arttırıldı"

- "2017'de BSK'ya ağırlık vereceğiz"



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Vali Seddar Yavuz ve Belediye Başkanı Feyat Asya'yı, Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme, köy ve mahalle muhtarları karşıladı. Burada 2016 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendiren Vali Seddar Yavuz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, muhtarlarla karşılıklı sohbet ederek, taleplerini dinlediler. Ziyarette konuşan Vali Seddar Yavuz, kentin kalkınmasında tarihi fırsat olan Yatırım Destek ve Kalkınma Programından muhtarlara bahsederek, "Kalkınma Bankası ve Kalkınma Bakanlığına 10 tane müracaat oldu. Muş; Doğu ve Güneydoğu'da en güvenli şehirdir. O yüzden biz Muş'u huzur şehri olarak tanımlıyoruz. Sloganımız huzur şehri Muş. Bu kentin ne kadar güvenli olduğu konusunu hiç kimseyle tartışamayız" dedi.



"Muhtarlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil ediyor"

Muhtarların, yerel demokrasinin gelişmesi bakımından olmasa olmaz olarak görüldüğünü ifade eden Vali Yavuz, "Sadece bu değil, muhtarlarımız biliyorsunuz bulundukları köylerde, beldelerde aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden şahıslardır. Dolayısıyla, bizim köylerdeki ve mahallelerdeki elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız ve kalbimizdir. Onlar sayesinde biz bölgedeki tüm gelişmeleri, olumlu ya da olumsuz gelişmeleri öğreniyor, vatandaşların sorunlarını bizlere taşıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar bunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"KÖY-DES 2017 yılında ciddi boyutta arttırıldı"

Muş tarihinde ilk defa yol konusunda yüzde yüzü geçtiklerini dile getiren Vali Yavuz, "Muş tarihinde bugüne kadar 250 kilometre yolu aşamamış bir Muş varken, bu sene 550 kilometreye dayandık. Hükümetimiz tarafından KÖY-DES 2017 yılında ciddi boyutta arttırıldı, bu nedenle Sayın Başbakanımız ve hükümetimize, ayrıca İçişleri Bakanımıza da buradan teşekkür ederim. Sağ olsunlar, KÖY-DES ödeneklerini ciddi derecede arttırdılar ve inşallah bu sene BSK'ya ağırlık vereceğiz. Yol konusunda da daha iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz. 2016 yılı çok verimli bir yıl olarak geçti. 250'den, 550'ye çıktık. Bu çok kayda değer bir artış. Özellikle de valiliğin kendi imkanlarını da tamamen yolda kullandık. Bu sene sağ olsun Sayın Başbakanımız 3 milyon civarında valiliğimize bir ödenek gönderdi, birkaç gün önce hesabımıza girdi. Bu ödenek dolayısıyla Sayın Başbakanımız ve hükümetimize bir kez daha teşekkür ederiz. Nihayetinde KÖY-DES ödenekleri de böyle artınca önümüzdeki süreçte muhtar arkadaşlarımızın sorunlarını daha da azaltacağız. Şehrimizde her geçen gün muhtarlarımızın yüzünü güldürecek, onların en azından halkla, seçmen kitlesiyle, köylerimizle yüz yüze geldiklerinde mahcup olmayacak tedbirleri almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Toplantı sonunda Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme, Vali Seddar Yavuz ve Belediye Başkanı Feyat Asya'ya plaket takdim etti.

(UU-MSA-Y)



28.12.2016 14:10:11 TSI

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