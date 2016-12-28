4 ile yoğun kar yağışı uyarısı
Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, perşembe ve cuma günü için Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.
Bölge genelinin balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girdiğini belirten merkez tarafından yapılan açıklamada, "Yağışların perşembe ve cuma günü bölgemiz genelinde etkili olacağı bekleniyor. Yağışların, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de yoğun kar yağışı, Adıyaman'da ise kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.
Yağışların, 2016 yılının son gününe kadar bölge genelinde etkisini sürdüreceğini de aktaran merkez, rüzgarın da perşembe günü Güneydoğu yönünden saatte 60 kilometre kuvvetli hızla eseceği bilgisini verdi. Uyarıda da bulunan merkez, yoğun kar yağışları nedeniyle, bölgede birbirine bağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar olabileceğini, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ihtimaline karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmasını istedi.
(HİV-MP-Y)
28.12.2016 14:08:31 TSI
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