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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Prof. Dr. Gönüllü imam hatip öğrencileriyle bir araya geldi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:10
Prof. Dr. Gönüllü imam hatip öğrencileriyle bir araya geldi
Prof. Dr. Gönüllü imam hatip öğrencileriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü proje okulları arasında yer alan Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile eğitim işbirliği protokolü kapsamında bir araya geldi.
Konferans öncesinde Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Muzaffer Şimşek'i makamında ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kız İmam Hatip Lisesi Onur Defterini imzaladı.
Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Muzaffer Şimşek tarafından karşılanan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Gönüllü öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Öğrencilere milli ve manevi değerlerine önem vermeleri gerektiği tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Gönüllü, yaşamın gayesini, aile ve millet mefhumunu, iyi kötü ayrımını bilmeleri ve zora talip olmalarını söyledi.
İnsanın kendisini tanıyarak, kendisini unutmadan yaşamın gayesini öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gönüllü ailenin önemine değinerek bir ailede olması gereken en önemli şeyin aile mahremiyeti olduğunu ifade etti.
Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Muzaffer Şimşek, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'ye okullarına yaptığı katkı ve desteklerinden dolayı plaket verdi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Gönüllü, Şimşek'e teşekkür ederek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
(CK-BRN-Y)

28.12.2016 14:13:47 TSI
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