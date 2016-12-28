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Kütahya Zafer Meydanı'na dev ekran



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından uygulaması yapılan çözünürlüğü yüksek dev led ekran, hizmete sunuldu.

Led teknolojisi olarak Türkiye'nin ilklerinden olduğu belirtilen dev ekranın yüksekliği 4 metre, uzunluğu ise 6 metre olan ve bugüne kadar ki dış mekan ekran türleri içinde en yüksek çözünürlüğe sahip led ekranda, ledler arası uzaklık 5 milimetre olup, üzerinde entegre ses sisteminin yanında web-internet bağlantısı ile birlikte receiver da bulunduğu belirtildi.

Kütahya Belediyesi tarafından yapılan ve özellikle etkinlikler, projeler ve çalışmaların yanında bazı protokol törenlerinde canlı yayın gösteriminin yapılması ve Milli maç heyecanını da birlikte yaşayabilmesi adına vatandaşlara hizmet anlamında alınan dev led ekran Zafer Meydanı Sevgi Yolu girişinde Kütahya halkının hizmetine sunuldu. (EFE)



28.12.2016 14:13:56 TSI

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