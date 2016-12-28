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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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AK kadınlar köy okullarını ziyaret etti

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:10
AK kadınlar köy okullarını ziyaret etti
AK kadınlar köy okullarını ziyaret etti
- 'Sevgi Yolu Projesi' Afyonkarahisar'da da hayata geçirildi

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Sosyal İşler Birim Başkanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı 'Sevgi Yolu Projesi' kapsamında Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve beraberindekiler köy okullarını ziyaret etti.
Başkan Ertürk beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde yürütülen, Sosyal İşler Birim Başkanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı 'Sevgi Yolu Projesi'ne destek verdi. Merkez'e bağlı, Küçükkalecik ve Kaplanlı köyleri ile Bahçedere köyünde bulunan okulları ziyaret eden Başkan Ertürk, öğrencilere kışlık kıyafetlerin yanı sıra kırtasiye malzemesi hediye etti.
Eğitim için atılan her bir adımın, gelecek için yapılmış önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan Ertürk, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte 'Sevgi Yolu Projesi' kapsamında köylerimizdeki okulları ziyaret ederek öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Proje kapsamında öğrencilerimize kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemesi hediye ediyoruz. Çocuklarımız bizler için değerli ve önemlidir. Bu vesile ile Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızın öncü olduğu bu projeye destek vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Ziyaretlerin sonunda hatıra fotoğrafları çekilmesi de ihmal edilmedi.
(GC-

28.12.2016 14:14:00 TSI
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