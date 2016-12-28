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EHD'den Başkan Sekmen'e ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Hurdacılar Derneği (EHD) Başkanı Mücahit Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Dernek hakkında gerçekleştirilen faaliyetleri aktaran Başkan Kaya, Hurdacılar Sitesi içinde gerçekleşen tadilatlar için Başkan Sekmen'e teşekkür etti. Hurdacılık alanında yaşanan problemlerin konuşulduğu görüşmede, Başkan Sekmen, hurdacı esnafının yaşadığı sorunların çözümü için gerekli talimatların verildiğini açıkladı. Başkan Sekmen, gerek çevre kirliliğinin önlenmesi gerekse de ham madde üretimi için hurdacılığın önemli bir alan olduğunu söyledi. Sekmen, "Şehrimizde hurdacılar şehrin merkezinde konuşlanmıştı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından modern bir tesis yapıldı. Şimdi orada hem çevreye zarar vermeden hem de daha kolay şekilde hurdalar toplanıp işlenebiliyor. Bu konuda bölgemize örnek teşkil ediyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren esnafın problemlerini hep birlikte istişare ederek sorunları el birliğiyle çözeceğiz" diye konuştu.

(AA-AA-Y)



28.12.2016 14:13:25 TSI

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