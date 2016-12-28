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Hakkari'de ağaçlar buz tuttu



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de aşırı soğuklar nedeniyle bazı ağaçların dalları buz sarkıtlarıyla kaplandı.

İl genelinde kapalı olan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Alabalık tesisleri, Zap Suyu, şelaleler ve dere yataklarının buzla kaplandığı Hakkari'de, ağaç dallarında ise buz sarkıntıları oluştu. Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Hakkari'de, yağışların etkisini kaybetmesiyle dondurucu soğuklar kendini göstermeye başladı.

Gazi Mahallesi H. İbrahim Şen Camisi önünde bulunan bir ağacın dallarının buz sarkıntıları ile kaplanması şiddetli soğukları gözler önüne serdi.

(FT-MSA-Y)



28.12.2016 14:25:34 TSI

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