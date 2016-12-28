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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Üniversite öğrencileri OSB'yi gezdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:24
Üniversite öğrencileri OSB'yi gezdi
Üniversite öğrencileri OSB'yi gezdi

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, Bartın Organize Sanayi Bölgesine teknik bir gezi düzenleyerek üretim aşamalarını yerinde gördü.
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü öğrencileri Bartın Organize Sanayi Bölgesine (Bartın OSB) teknik gezi düzenledi. İktisat Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. M. Said Ceyhan ve beraberindeki öğrenciler, Teklas Kauçuk ve Pinaldi Tekstil gibi kuruluşları ziyaret ederek, ham maddeden ürüne kadar üretim aşamalarını yerinde gördü. Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezini de gezen öğrenciler burada, Bartın OSB Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu'ndan bilgi aldı.
Gerçekleştirilen ziyaretlerin önemine vurgu yapan Ceyhan, "Öğrencilerimiz üniversitede aldıkları öğrenimle, üretimin tüm aşamalarını teorik olarak öğrenmekte, sağlam bir alt yapı edinmektedir. Gerçekleştirilen böyle etkinliklerle de edindikleri bilgileri yerinde deneyimleyip iş hayatına yönelik önemli kazanımlar elde etmektedir. Şirketlerin çalışmalarını yerinde gören öğrencilerimiz, yeni ürün geliştirme ve yatırım olanakları noktasında da önemli bilgiler elde ettiler" dedi.
(AY-İÇ)

28.12.2016 14:28:33 TSI
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