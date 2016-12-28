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Valiliğin 'Avrupa Hatıraları' Projesi gençlere yön verecek



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Valilik tarafından hazırlanan 'Avrupa Hatıraları' adlı proje 121 bin 730 Euro hibe almaya hak kazandı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen Erasmus 2016 yılı teklif çağrısı döneminde Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında başvurusu yapılan Europen Memories (Avrupa Hatıraları) adlı projesinin kabul edilmesi sonucu, Vali Necati Şentürk ve Ulusal Ajans Başkanlığı arasında hibe sözleşmesi imzalandı.

Valilik koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan projede Kırşehir'den Ahi Evran Üniversitesi ve Huzurevi Müdürlüğü'nün yanı sıra yurt dışından İtalya, İspanya, Bulgaristan ve Malta'dan birer sivil toplum kuruluşu ortaklık yapacak.

İki yıl sürecek ve ortak ülkelerden 40 yetişkin eğitim uzmanının katılacağı proje ile ortak ülkelerdeki orta yaş üstü yetişkinlerin anılarını, deneyimlerini, bilgi ve becerilerini gençlere aktarılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, proje ortakları bir Avrupa hatıratı dijital arşivi ve hikaye anlatma grupları oluşturacak, bunları gençlerle paylaşacak ve bu sayede gençlere yön verecek.

(EÖ-AÖ-Y)



28.12.2016 14:23:57 TSI

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