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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbekirspor'da başkan İlhanlı devreye, girdi sorun çözüldü

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:33
Diyarbekirspor'da başkan İlhanlı devreye, girdi sorun çözüldü

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da futbolcularla yaşanan sorunlara kulüp başkanı Fevzi İlhanlı el koydu.
Yeşil kırmızılı kulüpte, daha önce yollarını ayırma kararı verdiği Adem Aydın konusunda karar değişikliğine gidildi. Kulüp Başkanı Fevzi İlhanlı'nın devreye girmesiyle Adem Aydın'la yaşanan sorun çözüldü ve tecrübeli futbolcunun kulüpte kalması sağlandı. Diyarbekirspor başkan Feyzi İlhanlı, takımdan ayrılmak isteyen Fahrettin Bıyıklı ve Gökhan Payal için de devreye girerek iki oyuncunun kalmasını sağlamıştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlhanlı, öncelikli görevlerinin kadrolarını korumak olduğunu söyledi. İlhanlı, "Devre arasında yapmamız gereken şey kadro iskeletimizi koruyarak takviye yapmaktır. İskeleti oluşturan önemli oyuncuları bırakmayacağız. Böyle bir yanlışın içine girmeyeceğiz. Bunlar bizim için hedefe giderken önemli oyunculardır. Kadromuzu koruyup önemli takviyeler yapacağız. Bunun için arayışlarımız sürüyor" dedi.
(İHA-MP-Y)

28.12.2016 14:37:40 TSI
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