YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilerden Mehmetçik için kermes

Öğrencilerden Mehmetçik için kermes



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, öğrenciler Mehmetçik yararına kermes düzenledi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi 12-F sınıfı öğrencilerin Mehmetçik Vakfı yararına hazırladığı kermesi ziyaret etti. Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen kermes ilgi gördü. Öğrenciler, kendi elleri ile ve annelerinin yaptığı ürünleri vatan uğruna şehit düşen Mehmetçikler için satışa sundu. Kermesten alışveriş yapan Başkan Osman Sargın, öğrencileri bu anlamlı faaliyetleri için tebrik etti.

(MŞ)



28.12.2016 14:39:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER