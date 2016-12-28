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Zabıta ekiplerinden yeni yıl denetimi

(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni yılın yaklaşmasından dolayı il merkezinde umuma açık yerlerde denetimlerde bulundu.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni yıl öncesi il merkezindeki kafelerde denetim yaptı. Zabıta ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde belirlenen kurallara uymayan işyerlerine uyarılar ve işlemlerde bulundu.

Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Adıyaman Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için sürdürdüğümüz denetimlerimizi yeni yıl kutlamaları öncesi il merkezindeki kafe gibi umuma açık yerlerde de gerçekleştirdik. Denetimlerde başta hijyen olmak üzere genel bir kontrol yapıp kurallara uymayan işyerlerine uyarılarda, uygun olmadığını tespit ettiğimiz işyerlerine de yasal işlem uyguladık" şeklinde bilgi verdiler.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

(CK-BRN-Y)



28.12.2016 14:42:44 TSI

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