Adıyaman sert kabuklu meyveler enstitüsü kuruluyor

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Enstitüsünün (ASKM) kurulmasına karar verildiğini kaydetti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, stratejik ve bölgesel manada çok önemli bir sektör olarak tarımın her zaman hem Adıyaman hem de ülkemiz için vazgeçilmez öncelikleri arasında geldiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, kalkınma ve üretimin her alanda olduğu gibi tarımsal faaliyetlerde de modern ve kazançlı bir hal alması için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, Adıyaman ve ilçelerinin sahip olduğu potansiyelin göz ardı edilemeyecek bir noktada olduğunu aktardı.

Ahmet Aydın açıklamasında, "İlimizde üretimi gerçekleşen ve potansiyel değerinin çok daha yukarılara çekilmesi imkanı bulunan belli başlı tarımsal ürünlerin işlenip pazarlanması, üretim artışının sağlanması, hem ilimize hem de ülkemize ciddi manada katma değer sağlayacaktır. Bu sebeple, bu ürünlerin geliştirilmesi ve üreticinin de faydalanması için Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Enstitüsünün (ASKM) kurulmasına karar verilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yeri belirlenen 840 dekar arazi üzerine, ödeneği hazır bulunan ve 15 milyon TL'lik yatırımla kurulacak olan bu tesiste, ilimizde tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan üzüm, incir, badem, ceviz, bağ üreticiliğinde ve bu alanlarda maksimum seviyede verim alınması için gerekli faaliyetler yapılacaktır. Yine, ASKM bünyesinde ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi, yetiştiricilik ve adaptasyon süreçlerinin en modern şartlarda, yüksek kalitede ve verimlilikte ele alınması için çalışmalar yapılacaktır. Adıyaman'ın yanı sıra badem ve cevizde ülkesel, bağ, incir ve üzümde ise bölgesel anlamda ekonomiye ciddi manada katkı sağlanacaktır. Türkiye genelinde yetiştirilen bu tür kabuklu tarım ürünlerinin enstitü tarafından araştırma geliştirme aşamasında da ele alınması ve böylelikle milli ekonomiye katkının yıllık 30 milyon TL civarında olması beklenmektedir. Üretilen bu ürünlerin işlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak ve kurumsal anlamda mühendisler, teknikerler ve her türlü ehil eller elinde tarımsal üretim ve verimliliği artıracak olan Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Enstitüsünün şimdiden ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını dilerim. Başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik, milletvekillerimiz emeği geçen herkese ilimiz, üreticimiz ve çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunarım" dedi.

28.12.2016 14:47:02 TSI

