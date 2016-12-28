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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Teröristlerin fotoğraflarını paylaşan bir kişi gözaltına alındı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:53
Teröristlerin fotoğraflarını paylaşan bir kişi gözaltına alındı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Digor İlçesi'nde terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan ile PKK'lı teröristlerin fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde paylaşan bir kişi gözaltına alındı.
Digor'da M.S.A.'nın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütüyle ilgili paylaşımlarda bulunduğu duyumunu alan Digor Jandarma Komutanlığı'nın ilgili birimleri, yaptıkları çalışmada, M.S.A'nın bir sosyal paylaşım sitesi hesabından Abdullah Öcalan ve PKK militanlarını resimlerini paylaştığı ayrıca resim altlarına "Biji Kürdistan" diye yorum yaptığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Digor Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kararına istinaden M.S.A.'nın evinde arama yaptı.
Yapılan aramanın ardından gözaltına alınan M.S.A. jandarma eşliğinde Digor Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Buradan da Digor Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen M.S.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(IÇ-AA-Y)

28.12.2016 14:57:02 TSI
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