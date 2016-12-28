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Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Mut, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde cuma günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Aralık Cuma günü, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi 63188, 6367, 6386, 6384, 6363 ve 6365 sokaklar ile 138. Caddeye 09:00-15:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Karaçukur Mahallesi, Sarıdana Mahallesi, Kükür Mahallesi, Çamlıpınar Mahallesi, Güngören Mahallesi, Lale Mahallesi ve Karaağa Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Mut ilçesi Kadıköy Mahallesi, Hacı İlyaslı Mahallesi ve Suçatı Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Yalnızcabağ Mahallesi, Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Düğdüören Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi, Emirler Mahallesi, İnsu Mahallesi ve Kocahamzalı Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

(ELF-Y)



28.12.2016 14:58:09 TSI

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