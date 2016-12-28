28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İlklerin ve enlerin belediyesi Şahinbey

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:56
İlklerin ve enlerin belediyesi Şahinbey
İlklerin ve enlerin belediyesi Şahinbey

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Enlerin Belediyesi Şahinbey Belediyesi, en fazla bebeğin dünyaya geldiği İlçe belediyesi olarak Türkiye çapındaki ilklerine bir yenisini daha ekledi.
Hoş Geldin Bebek Projesiyle yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret ederek anneleri bilgilendiren ve bebekler için hediye veren Şahinbey Belediyesi Türkiye'de en fazla bebeğin dünyaya geldiği ilçeye hizmet ediyor. Şahinbey İlçesinde sadece 2016 yılında 22 bin 150 bebek dünyaya gelirken, Şahinbey Belediyesi doğan her bebeği evinde ziyaret etti. 2011 yılında başlatılan Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında Şahinbey Belediyesi bu güne kadar 61 bin 186'ı bebek annesini bilgilendirip hediyeler verdi.
Bebek doğumunda Türkiye birincisi
2016 yılında 22 bin 150 çocuğun dünyaya geldiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sadece evlilik de değil bebek doğumunda da ilçemiz Türkiye'nin birincisi Türkiye'de en fazla bebek doğan ilçe şu anda Şahinbey ilçesidir. 2016 yılında bugüne kadar 22 bin 150 çocuk dünyaya geldi. Yaklaşık günde 80 civarında bebek dünyaya geliyor. Bunların hepsini evlerinde ziyaret ederek, Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında çeşitli hediyeler ve annelerine eğitimler veriyoruz" diye konuştu.
(BRN-Y)

28.12.2016 14:58:07 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
GAÜN'de &quot;Anayurt ve Siber Güvenlik Hukuku&quot; konferansı
YEREL

GAÜN'DE "ANAYURT VE SİBER GÜVENLİK HUKUKU" KONFERANSI
Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sınav'ın yeni yıl mesajı
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. SINAV'IN YENİ YIL MESAJI
Özel Sanko Okulları Münazara Takımı 2. Turda
YEREL

ÖZEL SANKO OKULLARI MÜNAZARA TAKIMI 2. TURDA
Annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
YEREL

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜREN SANIĞA 30 YIL HAPİS
KEP 2 Projesine Gaziantep'te dahil edildi
YEREL

KEP 2 PROJESİNE GAZİANTEP'TE DAHİL EDİLDİ
GAÜN'DE muhteşem Türk Halk Müziği gecesi
YEREL

GAÜN'DE MUHTEŞEM TÜRK HALK MÜZİĞİ GECESİ
Gaziantep'te cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE CENAZE DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Felsefe Olimpiyatları birinciliği
YEREL

FELSEFE OLİMPİYATLARI BİRİNCİLİĞİ
Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülen Mavi Canlı:
YEREL

BESLENME VE DİYET UZMANI GÜLEN MAVİ CANLI:
GSO yılın son meclis toplantısını yaptı
YEREL

GSO YILIN SON MECLİS TOPLANTISINI YAPTI
Şehitkamil'in 2016'da önemli çalışmalar yaptı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'İN 2016'DA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTI
Kuruyemişlik Antep fıstığında KDV düzenlemesi
YEREL

KURUYEMİŞLİK ANTEP FISTIĞINDA KDV DÜZENLEMESİ
Suriyeli öğretmenler Türkçe öğretecek
YEREL

SURİYELİ ÖĞRETMENLER TÜRKÇE ÖĞRETECEK

GTO'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı belirlendi
YEREL

GTO'DA YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ
Antepfıstığında KDV sorunu çözüldü
YEREL

ANTEPFISTIĞINDA KDV SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Gaziantep'te servis midibüsü devrildi: 4 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 4 YARALI
Büyükşehir Gaziantepspor Yalova'dan galibiyetle döndü
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR YALOVA'DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Cerablus’a geçiş sürüyor
YEREL

CERABLUS’A GEÇİŞ SÜRÜYOR
Sanko'da &quot;Anılar&quot; sergilenecek
YEREL

SANKO'DA "ANILAR" SERGİLENECEK
Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri Göçer istifa etti
YEREL

GAZİANTEP TİCARET ODASI GENEL SEKRETERİ GÖÇER İSTİFA ETTİ
GTO Genel Sekreteri Göçer istifa etti
YEREL

GTO GENEL SEKRETERİ GÖÇER İSTİFA ETTİ
GKV'liler barışı uçurtmalarına yansıttılar
YEREL

GKV'LİLER BARIŞI UÇURTMALARINA YANSITTILAR