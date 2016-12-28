28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ÇOMÜ'ye özel pul

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:57
ÇOMÜ'ye özel pul
ÇOMÜ'ye özel pul

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile PTT Başmüdürlüğü arasında kişisel pul sözleşmesi imzalandı.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü ile PTT Başmüdürlüğü arasında imzalanan kişisel pul sözleşmesi kapsamında, Üniversitenin 25. kuruluş yıldönümü temalı pullar teslim edildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve Çanakkale PTT Başmüdürü Hüseyin Zengin'in katıldığı törende, üniversiteye, gönderimlerinde kullanılması için basılan 10 bin 50 adet kişisel pul teslim edildi. Ayrıca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve bağlı birimleri ile öğrenci-personellerin kargolarının indirimli olarak taşınması için kargo sözleşmesi imzalandı.
(GD)

28.12.2016 15:00:58 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gökçeada'ya yatırımlar sürüyor
YEREL

GÖKÇEADA'YA YATIRIMLAR SÜRÜYOR
YEREL

Pazar esnafına yeni yıl takvimi
YEREL

PAZAR ESNAFINA YENİ YIL TAKVİMİ
Dardanelspor tempo yükseltti
YEREL

DARDANELSPOR TEMPO YÜKSELTTİ
Lapseki'de Liman Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı
YEREL

LAPSEKİ'DE LİMAN FAALİYETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Öğrencilere sosyal proje bilgilendirmesi
YEREL

ÖĞRENCİLERE SOSYAL PROJE BİLGİLENDİRMESİ
AK Parti yönetimi muhtarlarla buluştu
YEREL

AK PARTİ YÖNETİMİ MUHTARLARLA BULUŞTU
Biga Belediyesi Dijital Kütüphanesi araştırmacılar için erişime açıldı
YEREL

BİGA BELEDİYESİ DİJİTAL KÜTÜPHANESİ ARAŞTIRMACILAR İÇİN ERİŞİME AÇILDI
Esnafın siftahı öğrencilerden
YEREL

ESNAFIN SİFTAHI ÖĞRENCİLERDEN
Proje hazırlama ve yürütme eğitimi gerçekleştirildi
YEREL

PROJE HAZIRLAMA VE YÜRÜTME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Köylü kadınlara süt sığırcılığı ve sürü yönetimi kursu
YEREL

KÖYLÜ KADINLARA SÜT SIĞIRCILIĞI VE SÜRÜ YÖNETİMİ KURSU
Boğazgücü galibiyet serisini sürdürüyor
YEREL

BOĞAZGÜCÜ GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR