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AFAD'tan KYK personeline eğitim



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muş İl Müdürlüğü Sultan Alparslan Kız Öğrenci Yurdunda çalışan personellere eğitim verildi.

Adana'da meydana gelen yurt yangınının ardından yurtlarda eğitimler sıklaştırıldı. Muş Sultan Alparslan Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda AFAD ekipleri tarafından KYK personellerine yönelik yangınların önlenmesine karşı yaklaşık 4 saatlik bir eğitim verildi. AFAD eğitim sorumlusu ekiplerince, KYK yurtlarında çalışan personellere yangınlarda doğabilecek tehlikelerin önlenmesi, yangının çıkma nedenleri ve gerekli tedbirlerin neler olması gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Burada personellere eğitim veren AFAD Muş eğitim sorumlusu Murat Aldağ; kamu kurumlarında, yurtlarda yangınlar yönünden doğabilecek tehlikelerin önlenmesi için valiliğin talimatı ve Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle tüm yurtlarda yangın ekiplerinin kurulumu, sivil savunma servislerinin eğitimi, hangi yangın cinsine karşı hangi yangın söndürme cihazlarının kullanılmasıyla ilgili eğitim faaliyeti hakkında bilgi paylaştıklarını söyledi. Buradaki amacın çıkabilecek yangınlara karşı müdahalenin en doğru şekilde yapılması gerektiğini hatırlatan Aldağ, binalarda yangın çıkmaması için gerekli tedbirlerin neler olması gerektiği yönünde bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

(UU-MSA-Y)



28.12.2016 15:05:17 TSI

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