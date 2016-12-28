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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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FETÖ Sanığı M.B., "Şehitlerin laneti örgütün üzerine olsun"

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:03
FETÖ Sanığı M.B., "Şehitlerin laneti örgütün üzerine olsun"

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Fettullahçı yapılanma soruşturmasında daha önce telekonferans yöntemi ile mahkemeye katılan tutuklu sanık M.B., 15 Temmuz darbe girişimini lanetledi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında il yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 19'u tutuklu 23 sanığın yargılanması Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
20 sanık ve avukatlarının katıldığı duruşmalara 3 sanık telekonferans yöntemi ile katıldı.
Kırşehir'de 5 yıl üst üste vergi rekortmeni olduğunu anlatan sanık M.B. savunmasında, "Samimi şekilde söylemek isterim ki, darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin ahı onların üzerlerine olsun. Bütün hesaplarım incelensin hiçbir zaman örgüte finansal ve silah desteği sağlamadım."dedi.
Kırşehir'de faaliyet gösteren 3 şirkete FETÖ/PDY'ye finansman sağlandığı ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 1 Nisan'da kayyum atanmış, aralarında örgütün il yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 23 kişi, farklı tarihlerdeki operasyonlarda gözaltına alınmış, şüphelilerden 13'ü tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra tutuklu sayısı 19'a yükselmişti.
Duruşmalar verilen aranın ardından devam ediyor.
(EÖ-AÖ-Y)

28.12.2016 15:06:56 TSI
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