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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Okul Kantinlerindeki Denetimlerle Gençlerin Beslenme Alışkanlıkları Değiştiriliyor

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:13
Okul Kantinlerindeki Denetimlerle Gençlerin Beslenme Alışkanlıkları Değiştiriliyor
Okul Kantinlerindeki Denetimlerle Gençlerin Beslenme Alışkanlıkları Değiştiriliyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mevzuatı gereği Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği doğrultusunda Kayseri'de bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelere sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele eğitimleri verildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından okullarda bulunan yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmeler denetlendi ve işletmelerde çalışan personele özel hijyen şartları, gıda güvenilirliği ve obeziteyle mücadele için dengeli beslenme alışkanlıklarını içeren bir dizi eğitimler verildi.
Yetkililer, eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, "Yaptığımız eğitimlerde okul çağındaki gençlerin öğlen yemeklerinde daha sağlıklı beslenmesi hedeflenmiştir. Yapılan çalışmayla gençlerin okul dışında yemek tüketmek için dışarı çıkması sonucu olumsuz alışkanlıklar taşıyan tehditlere maruz kalmalarını engellemeyi hedefliyoruz. Bu nedenle İlimizde bulunan okul kantin ve yemekhanelerimiz kurumumuz personelinin yol göstermesi ve okul idarecilerinin gayretleri ile daha teknik ve hijyenik koşullara getirilmiştir. Personelimiz tarafından hazırlanan menüler gençlerimizi fast food türü beslenmeden uzak tutup dengeli bir beslenmeye yönlendirmektedir" ifadesinde bulundu.
(AÖ-Y)

28.12.2016 15:17:26 TSI
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