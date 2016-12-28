YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ilıcalı'nın talebi ile Bakan Avcı turizmcinin yüzünü güldürecek

Ilıcalı'nın talebi ile Bakan Avcı turizmcinin yüzünü güldürecek



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, kış turizminin masaya yatırıldığı toplantıda turizmcilerle bir araya geldi. Talepleri dinleyen Ilıcalı, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile görüşerek, turizmcinin yüzünü güldürecek charter uçaklara yakıt desteği müjdesini Otel İşletmeleri Genel Müdürleri ile paylaştı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum kalbi olan kış turizminin potansiyelini artırmak için işletmecilerle bir araya geldi. Dedeman Otel'de düzenlenen toplantıya Milletvekili Ilıcalı ile beraber, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Türk Hava Yolları Erzurum Şube Müdürü Mehmet Akkaya, Polat Resort Otel Genel Müdürü Bora Kanber, Dedeman Otel Genel Müdürü Gündüz Yeşil, Sway Otel Genel Müdürü Altuğ Kargı, Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, Palandöken Halk Eğitim Merkezi Personeli Fırat Kurtoğlu, Dedeman Oteli Satış ve Pazarlama Müdürü Veli Tuzak, TURSAB (Palandöken Safir Turizm) Isak Karadaş katıldı.

Milletvekili Ilıcalı, Müjdeyi Verdi

Palandöken'deki işletmecilerin en önemli sorunlarından birine parmak basan Milletvekili Ilıcalı, charter uçaklara yakıt desteği için Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile görüştü. Yaz Turizminin yapıldığı bölgelerdeki otellerin, bu tür teşviklerden yararlandığını ancak Erzurum'da kış turizmi ile uğraşan işletmecilerin yakıt için herhangi bir teşvik alamadıklarını belirten Ilıcalı, bu konuda Bakan Avcı'dan talepte bulundu. İşletmeciyi büyük bir yükten kurtaracak olan Ilıcalı'nın talebine olumlu yanıt veren Bakan Avcı "İşletmecilerimizin talebini inşallah yerine getireceğiz. Ancak 2016 Bakanlar Kurulu kararnamesi Cumhurbaşkanlığımıza ulaştığı için bu kararnamede talebinize yer veremiyoruz. 2017 Bakanlar Kurulu kararnamesinde talebiniz yürürlüğe girecek." dedi. Kış turizminin Erzurum için önemine vurgu yapan Ilıcalı, desteğin turizmciye rahat bir nefes aldıracağını ifade ederek " Bakanım öncelikle bu talebimizi olumlu karşıladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Erzurum'da kış turizmi açısından okadar güzel bir potansiyele sahip ki şuan da da en güzel mevsim yaşanıyor. Sizleride kayak merkezimizde misafir etmek isteriz." diye konuştu.

Ekşi: "Talebe Göre Ek Sefer Düzenleyebiliriz"

urizmcilerin sorunlarını tek tek dinleyerek çözüm arayan Ilıcalı Türk Hava Yolları Genel Müdrü Bilal Ekşi ile de görüşerek işletmecilerin müşterileri için taleplerini iletti. Gece yapılan uçak seferlerinin 2 veya 3 saat geri çekilmesinin otel müşterilerinin yaşadığı bazı olumsuzlukları ortadan kaldıracağını vurgulayan Ilıcalı, "Erzurum'dan istanbul'a uçak seferleri çok geç saatlere konulmuş. Bu seferler otelden ayrılan misafirleri olumsuz etkiliyor. En azından pazar günleri için bu seferleri geri çekmemiz mümkün mü?" diye ifade etti. Ilıcalı'nın bu talebi karşısında Ekşi, saatlerdeki değişimin sadece pazar günleri için geçerli olamayacağını ancak tüm seferler için bir çalışma başlatacaklarını belirtti. Ayrıca sömestr tatilinde Palandöken Kayak Merkezi'ne büyük bir talep olduğunu ancak Türk Hava Yolları kapasitesinin bu talebi karşılayamadığını ve bu dönemde ek seferlerin koyulması gerektiğini söyleyen Ilıcalı'ya Ekşi'nin cevabı olumlu oldu.



(ÖB-ÖB-Y)



28.12.2016 15:18:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER