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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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GAÜN'DE muhteşem Türk Halk Müziği gecesi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:16
GAÜN'DE muhteşem Türk Halk Müziği gecesi
GAÜN'DE muhteşem Türk Halk Müziği gecesi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mâvera Kongre ve Sanat Merkezinde "Kültür Sanat Günleri" kapsamında Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yılı nedeniyle Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.
Konser öncesinde, Mehmet Bostan tarafından seslendirilen kaside ve Öğr. Gör. Zaim Başaslan'ın yazıp seslendirdiği "Bir ölür bin diriliriz" adlı şiiri büyük alkış aldı. Sanat Yönetmenliğini Öğr. Gör. Yaşar Seçkin'in yaptığı konserde, "Antep'in Harbine 11 Ay Oldu, Şu Kışlanın Kapısına, Teyyaremi Uçurdum, Evlerinde Bir ipek Halı var" gibi birbirinden güzel halk müziği eserleri seslendirildi. Türkülerin zaman zaman hikâyelerinin de anlatıldığı ve öğrenciler tarafından görsel olarak canlandırıldığı gecede seslendirilen eserler beğeniyle izlendi.
Konserin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, tarihin tozlu sayfalarına bakıldığında bazı milletlerin şanlı dirilişlerini okuduğumuzu belirterek, bu direniş sahnelerinden birisinin yine Türk Milletine ve aynı zamanda Gazi şehrimize ait olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Gür: "Bu millet zamanı geldiğinde yine destan yazmaya devam eder"
Tarihin tozlu sayfalarında bu destanı yazan bu milletin zamanı geldiğinde yine destan yazmaya devam edeceğini aktaran Prof. Dr. Gür, "Çanakkale'de Seyit Onbaşı ile 15 Temmuz'da Ömer Halis Demirlerle yeniden bir destan yazıyor. Bu millette bu ruh oldukça Türk milletinde destanlar da bitmez. Bütün dünya da bunu böyle biliyor ve bilmeye devam edecek" şeklinde konuştu.
"Dil, din, ırk gözetmeden bütün ırkları, milletleri ve mezhepleri barışık yaşatan bir millet yine bu barışık ruhunu devam ettiriyor" diyen Prof. Dr. Gür gençlere seslenerek, "Eğer bilinçli bir şekilde tarihimizi bilmezsek, tarih ve dil şuurumuz yoksa birileri bizi çok rahat kandırabilir. Belli masonik dehlizlerde ve tapınak şövalyelerinin ellerinde özel laboratuvarlarda yetiştirilmiş din algısı üzerinden bizi kandırmaya çalışan ancak dini de bilmediği gibi dine de büyük zarar veren terör yapılanmaları bu millete çok çektirdi. Okuyun, bizzat kendi görüşlerinizi açık bir şekilde ortaya koyun ki kimse sizi kandırmasın" dedi.
Gecenin sonunda Koro Şefi Öğr. Gör. Yaşar Seçkin'e çiçek takdim eden Rektör Prof. Dr. Gür, bu gece hem Gaziantep'in kurtuluşunu hem de milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u aynı anda rahmetle andıklarını ifade ederek, gecede büyük katkı sağlayan ve coşkuyla salonu inleten koroya, konservatuar öğrencilerine ve Şef Yaşar Seçkin'e teşekkür etti.
Bütün katılımcıların keyifle dinlediği geceye, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Gürsoy, Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ve Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Emin Sönmez, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Burhan Akyılmaz, akademik idari personel ile çok sayıda öğrenci ve sanatsever de katıldı.
(BRN-Y)

28.12.2016 15:19:45 TSI
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