YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri'deki kaçak sigara operasyonu

Kayseri'deki kaçak sigara operasyonu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Osmanlı Mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu M.R.B isimli şahıs yakalanmış, M.R.B.'nin ikametinde yapılan aramalarda 30 bin paket gümrük kaçağı sigara elde geçirilmişti.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(TB-Y



28.12.2016 15:21:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER