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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Çocuklar için ücretsiz sanat akademisi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:17
Çocuklar için ücretsiz sanat akademisi
Çocuklar için ücretsiz sanat akademisi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara müzik aracılığıyla toplumsal ve kültürel yaşam alanı açabilmek adına Osmangazi Sanat Akademisi'ni kurdu.
İnsana verilen hizmetin en değerli yatırım olduğu inancıyla çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, Demirkapı Bilgi Evi'nde çocuk ve yetişkinlere yönelik müzik eğitimleri başlattı. Osmangazi Sanat Akademisi adı altında gerçekleştirilen proje kapsamında Uluslararası Müzisyenleri ve Ses Sanatçıları Derneği üyeleri tarafından 7'den 70'e tüm vatandaşlara teorik ve uygulamalı olarak müzik eğitimleri veriliyor. Hem sanat eğitimi alan hem de mesleki beceri kazanan vatandaşlara kurs sonunda sertifika verilecek.
Osmangazi Sanat Akademisi'nin kuruluşu ve projenin kamuoyuna tanıtılması adına Ördekli Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi. Uluslararası Müzisyenleri ve Ses Sanatçıları Derneği üyeleri, söyledikleri şarkılarla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Eğitim, en çok önemsediğimiz konuların başında geliyor. Eğitim alanında yaptığımız fiziki yatırımların dışında Osmangazi Meslek Edinme Kurslarımız, yazılı ve görsel faaliyetlerimiz ile sürekli vatandaşlarımızın yanındayız. Sanat konusunda da çalışmalarımız var. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren 7 kültür merkezimiz bulunuyor. Bu merkezlerimizde haftanın her günü farklı etkinlikler düzenliyoruz. Şimdi de yeni bir projeye imza atarak Osmangazi Sanat Akademisi'ni kurduk. Hem gençlerimize hem de müzik yapmak isteyen vatandaşlarımıza akademide teorik ve uygulamalı müzik eğitimi verilecek. Sadece Bursa'da değil tüm Türkiye'de ses getiren bir proje olacak" dedi.
Uluslararası Müzisyenleri ve Ses Sanatçıları Derneği Başkanı Serkan Toparlak ise, "Akademide toplumun her kesiminden 7'den 70'e vatandaşlarımıza müzik eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenerek çekirdekten sanatçı olarak yetişiyor. Hem eğitim hem de eğlence olarak vatandaşlarımız burada sosyalleşiyor. Şuan vatandaşlarımıza keman, darbuka, klarnet, trombon ve kanun gibi müzik aletlerini çalmanın yanı sıra ritim eğitimi ve koro çalışmalarımız oluyor. Her gün 13.00 ile 17.00 arası burada eğitim veriyoruz" dedi.
Osmangazi Sanat Akademisi'nde müzik eğitimi alan çocuklar da boş zamanlarını sanatsal faaliyetlerle geçirmenin mutluluğunu duyduklarını ifade ederek, "Okul sonralarında geldiğimiz Osmangazi Sanat Akademisi'nde şuana kadar notaları öğrendik. Şan ve ritim eğitimleri aldık. Şimdi enstrüman aletlerini çalarak şarkılar söylüyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu projeyi hayata geçirdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ederiz" diye konuştu.
(AÇ)

28.12.2016 15:17:55 TSI
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