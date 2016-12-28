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Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı



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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nı kaleme alan milli şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 80. yılında, saygıyla andı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları tarafından sunulan 'Işıklı Yolun Hüzünlü Yolcusu; Mehmed Akif' başlıklı anlatı, duygusal anlara sahne oldu.

Mithat Cemal Kuntay'ın 'Mehmed Akif; Hayatı-Seciyesi- Sanatı' ve Hicran Göze 'Mehmed Akif; Hüzünlü Bir Yolculuk' adlı kitaplarından yola çıkılarak hazırlanan 'Işıklı Yolun Hüzünlü Yolcusu; Mehmed Akif' adlı anlatı, Bursa'da 5 farklı mekânda beğeniye sunuluyor. Bayezıd Paşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayan anma programı, Mahkeme Hamamı İbrahim Paşa Kültür Merkezi'nde de gerçekleştirildi.

Ölümünün üzerinden geçen 80 yıla rağmen güçlü dili ve imanlı mısraları ile herkesin gönlünde taht kuran Mehmet Akif'in hayatını ve ahlâkını oluşturan en önemli unsurun, kendi kendisi olmaktan geçtiği belirtilen anlatıda, bu durumun onun bütün hayatını yönlendiren bir ilke olduğu kaydedildi. Mehmet Akif'in, içinde yaşadığı toplumun unutulmuş, kendi kaderine terkedilmiş kimsesiz ve sahipsiz insanların, dünya egemenlerinin yok etmeye çalıştığı bir milletin tanığı ama aynı zamanda vicdanı olduğu ifade edilen etkinlikte, Mithat Cemal'in ifadesi ile Mehmet Akif'in, "Yüz kahramana yetecek ahlak ve seciyesiyle sıradan bir insan gibi" yaşadığı vurgulandı.

Türk halkının milli şairini yüreğine sakladığı anlatıda, en yakın dostları arasında yer alan Mithat Cemal Kuntay'ın dilinden milli şairin yaşamında öne çıkan anlar da dile getirildi.

'Işıklı Yolun Hüzünlü Yolcusu; Mehmed Akif' programı, 28 Aralık Çarşamba günü (BUGÜN) Mudanya Hasan Bey Sanat Merkezi'nde, 29 Aralık Perşembe İznik I. Murat Kültür Merkezi'nde ve 30 Aralık Cuma günü de İnegöl Kent Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

(AÇ)



28.12.2016 15:22:59 TSI

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