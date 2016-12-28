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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Tekkeköy Belediyesi'nden tarım ve hayvancılığa destek

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:21
Tekkeköy Belediyesi'nden tarım ve hayvancılığa destek
Tekkeköy Belediyesi'nden tarım ve hayvancılığa destek

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, fındık bakımı ve diğer kurslardan sonra şimdi de hayvancılıkla ilgili kurs düzenlediklerini söyledi.
Tekkeköy Belediyesi Eğitim Kültür Merkezlerinde her alanda kursların devam ettiğini söyleyen Başkan Hasan Togar, "Belediyemiz Eğitim Kültür Merkezlerinde sağlık alanında kurslar, meslek edindirme kursları, kişisel gelişim kursları, bayanlara yönelik beceri geliştirme kursları ile öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel kurslar, yabancı dil kursları ve takviye kurslarının yanında tarım ve hayvancılık kursları gibi hayatın her alanında kurslarımız devam etmektedir. Kurslarımız Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde belediyemize ait eğitim kültür merkezlerinin dışında ilçemizin her mahallesinde belirlenen yerlerde de sürdürülmektedir. Kurslarımız herkesin yararlanabilmesi maksadıyla yediden yetmişe kadın erkek herkesin ilgi alanına uygun olarak ve talebe göre açılmaktadır" dedi.

Tarım ve hayvancılık ile ilgili kurslara yoğun ilgi
Tekkeköy halkının büyük bir kısmının tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını ve tarım ve hayvancılık ile hayatını idame ettiren vatandaşların daha iyi verim alması maksadıyla zaman zaman tarım ve hayvancılık kursları düzenlediklerini ifade eden Başkan Togar, "Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın hayvanlarından ve ekip biçtiği tarım ürünlerinden daha iyi sonuçlar alabilmeleri ve bilinçli hareket etmeleri için belirli aralıklarla eğitim kursları düzenliyoruz. Fındık bakımı ve diğer kurslardan sonra şimdi de hayvancılık ile ilgili kurs düzenledik. Bu manada Eğitim Kültür Merkezimizde Belediyemiz, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ve Samsun İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa 'Sürü elemanı Yönetimi Kursu' açtık. Hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızın yapmış oldukları işi en iyi şekilde yaparak daha fazla ekonomik kazanç sağlamaları yönünde bu tür eğitimlerimizi aralıksız devam sürdürüyoruz. Yeni açmış olduğumuz bu kursumuzda yine diğer bir amacımız vatandaşlarımızın devlet desteğinden yararlanmasıdır. Vatandaşlarımıza hayvan bakımı, beslenmesi, ıslahı gibi sekiz başlık altında verilen 120 saatlik eğitimler sonucunda sertifika sahibi yapıyoruz. 250 baş koyun veya keçisi olan geçimini hayvancılık ile sağlayan vatandaşlarımız bu eğitimlerin sonucunda sertifikalarını alarak devletten hayvanlarının bakımı için 'çoban desteği' alabilecek. Bu ve bu gibi değer konulardaki eğitim çalışmalarımız artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.
(SAM-SLH-Y)

28.12.2016 15:24:33 TSI
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