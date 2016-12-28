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Malatya'da yılbaşı biletlerine yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Yeni yıla sayılı günler kala birçok kişinin hayallerini süsleyen yılbaşı biletleri tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da yoğun ilgi görüyor.

Milli Piyango yılbaşı özel çeyrek bileti 15, yarım bilet 30 ve tam bilet ise 60 liradan satılırken, 60 milyon olarak açıklanan büyük ikramiye vatandaşların hayallerini süslüyor.

Yeni yıla zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar bilet bayilerine akın ederken Milli Piyango bileti satan Can Ulaş, vatandaşların ilgisinden gayet memnun olduklarını söyledi.

Ulaş, "Çeyrek bilet 15 TL, yarım bilet 30 ve tam bilet ise 60 TL. Bu yıl toplam ikramiye ise 348 milyon TL, inşallah büyük ikramiyeyi biz kazandırırız" şeklinde konuştu.

(BT-BRN-Y)



28.12.2016 15:26:20 TSI

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