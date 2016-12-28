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Vali Yavuz ve Başkan Asya'dan esnaf ziyareti



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, kent merkezinde faaliyet yürüten esnafları ziyaret etti.

Kentin kalkınmasıyla ilgili olarak Yatırım Destek ve Kalkınma Programı üzerinde yoğun çaba sarf eden Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya ile birlikte kentteki esnafları ziyaret edip, yatırımların çok yerinde olduğunu ve yatırım fırsatlarının sürdürülmesi için tüm Muşluların çaba göstermesi gerektiğini paylaştı. Kentin gelişimi ve makus tarihini ortadan kaldırmak için yoğun çaba gösteren Vali Yavuz, Yatırım Destek ve Kalkınma Programı için ilerleyen günler içerisinde üretim yapan iş adamları ile bir toplantı düzenleyeceğini söyledi.

Esnaflarla bir süre sohbet eden Vali Yavuz, Muş'un kalkınması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

(UU-MSA-Y)



28.12.2016 15:27:43 TSI

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