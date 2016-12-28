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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecikli judocuların başarısı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:27
Bilecikli judocuların başarısı
Bilecikli judocuların başarısı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecikli judocular, 15 Temmuz Şehitleri Juda Turnuvasından 2 altın, 1 gümüş, 7 bronz madalya ile döndü.
Sakarya Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen minikler ve yıldızlar bay bayan ''15 Temmuz Şehitleri Judo Turnuvası'' Adapazarı Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen söz konusu turnuvaya Bilecik'ten 49 sporcu katılırken, Yıldızlar Kategorisi 63 kilogramda Güner Sude Ayçiçek birinci oldu. Minikler Kategorisinde ise 57 kilogramda Zehra Nur Ayçiçek birinci olurken, Minikler kategorisi 24 kiloda Nisa Tan ikinci, Minikler Kategorisi 36 kiloda Sıla Durmaz üçüncü, Minikler Kategorisi 40 kiloda Şevval Yağmur Tunca üçüncü, Minikler Kategorisi 57 kiloda Elha Berfin Işık üçüncü, Minikler Kategorisi 40 kiloda Sena Nur Özkay üçüncü, Minikler Kategorisi 42 kiloda Ahmet Özkan üçüncü, Minikler Kategorisi 46 kiloda Serkan Değirmenci üçüncü ve yine Minikler Kategorisi 50 kiloda Mehmet Burak Aydemir üçüncü oldu.
Başarılı judocuları ve antrenörlerini makamında kabul eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, "15 Temmuz Şehitleri Judo Turnuvası kapsamında minikler ve yıldızlar kategorilerinde ter dökerek ilimizi en güzel şekilde temsil eden başarılı sporcularımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Her geçen gün güçlenerek daha sağlam adımlarla başarı çıtasını yükseltmeye devam eden judocularımızın başarılarının daim olmasını temenni ederek, bu başarılarda büyük emekleri olan Judo antrenörlerimiz Alkan Alayıldız, Galip Aydın Güner, Serkan Can ve Sümeyye Akkuş Güner hocalarımızı da ayrıca tebrik ediyorum'' dedi.
(CKT-CY)

28.12.2016 15:31:14 TSI
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