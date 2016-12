YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Emekli olan Başmüdür ziyaretlerini sürdürüyor

MUĞLA (İHA) - Emekliliğe ayrılacak olan DHMİ Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürü Vedat Atabek veda ziyaretlerine devam ederek Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer ziyaret etti.

Milas'ı çok sevdiğini belirten DHMİ Milas - Bodrum Havalimanı Başmüdürü Vedat Atabek, emekli olduktan sonra Milas'a yerleşmeyi düşündüğünü ifade etti. Görev süresi boyunca MİTSO ile güzel ilişkiler sürdürdüklerini de anlatan Başmüdür Atabek, MİTSO'nun kendisine her zaman destek verdiğini ifade ederek teşekkür etti.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Başmüdür Vedat Atabek'in görev süresi boyunca kendisiyle her zaman güzel bir diyalog içinde olduklarını anlatarak "Sayın Başmüdür Vedat Atabek görev süresi boyunca bize her zaman destek oldu. Havalimanında bir kargo gümrüğü açılması, havalimanında Milas'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin, Milas halısının, balının, zeytin ve zeytinyağının tanıtımı için panolarımızın konulmasına yardımcı oldu. Bu nedenle MİTSO olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar sürdürdüğümüz güzel kurumsal ilişki, Sayın Vedat Atabek'in emekliliğinden sonra da güzel bir dostluk şeklinde hep sürecek. Dostluğumuz her zaman baki kalacak. Görev süresi içinde verdiği çok değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında mutluluk diliyoruz" dedi.

