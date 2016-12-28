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Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran Muhtarlarla Bir Araya Geldi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:34
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran Muhtarlarla Bir Araya Geldi

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Toyran, önümüzdeki yıl hedeflerini muhtarlarla paylaşırken; mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi. Toplantı Söke Belediyesi Sosyal Tesisleri (LİMA Restaurant)'nde gerçekleşti. Toplantıda Söke Belediye Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş da bulundu. Gerçekleşen toplantıya Söke merkez ve çevre mahallelerin muhtarlarının ilgi gösterdikleri görülürken, muhtarlar Başkan Toyran'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
"33 AYDA 603 BİN M2 YOL YAPILDI"
Söke'nin merkez ve çevre mahallelerinin öncelikli sorunu olarak görülen yollar ile ilgili büyük bir çalışma içine girdiklerini belirten Başkan Toyran, 2016 yılı için belirlenen 400 Bin metrekare rakamını yakaladıklarını, geride kalan 33 aylık süreçte 603 Bin metrekare yol çalışması yapıldığını söyledi. Bugün itibariyle Söke Belediyesi'nin 7 ayrı noktada aynı anda yol çalışması yapabilecek kapasitede ekibinin olduğunu, yenilenen parke üretim şantiyesinin ellerini güçlendirdiğini ifade eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, 2017 yılında da yol çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi. İlk etapta Söke merkez mahallelerinde yol yapım çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Başkan Toyran, "Çevre mahallelerde özellikle eski beldelerde yapılacağı belirtilen altyapı çalışmalarına göre yol çalışmalarımızı planlayacağız" dedi.
Çevre mahalleler yani eski köy ve beldelerde yapılan çalışmalarda estetiğe de önem verdiklerini belirten Başkan Toyran; "Çalışma yaptığımız noktalarda iz bırakan işler yapmaya gayret ediyoruz" dedi.
"UYUMLU ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"
Yapılan çalışmalarda muhtarların taleplerinin de mutlaka alındığını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Muhtarlarımızı bizlere ulaşmakta sıkıntı yaşamadığını düşünüyorum. Kendi tespitlerimiz dışında mutlaka muhtarlarımızın da tespit ve taleplerini alıyoruz. Geride kalan süre içinde tüm mahalle muhtarlarımızla uyumlu bir çalışma dönemi yaşadık, önümüzdeki süreçte de bu bağ kopmadan devam edecek" dedi.
"MUHTARLAR SÖKE BELEDİYESİ'NDEN MEMNUN"
Tuzburgazı Mahalle Muhtarı Recai Tuncer: "Tuzburgazı'na verdiğiniz destekler için kendim ve Tuzburgazı Halkı adına çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel çalışmalar oldu. İnşallah uyumlu çalışmalarımız devam eder. Seneye yapılması planlanan çalışmalarla mahallemizin yüzde 90'ına ulaşmış olacağız. Yol anlamında 2018 yılı sonunda Tuzburgazı'nın hiçbir sıkıntısının kalmayacağına inanıyorum. Söke Belediyesi'nden biz ilk etapta bu kadar çok iş beklemiyorduk açıkçası. Ama bizi yanılttınız. Büyükşehiri geçtiniz, bu konuda gerçekten iyisiniz"
Sarıkemer Mahalle Muhtarı Mehmet Dalma; "Sarıkemer Mahallesi'ne Söke Belediye olarak vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı şahsınıza ve ekibinize teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin devamını diliyorum"
Bağarası Mahalle Muhtarı Ahmet Özdemir; "Bağarası pazaryerimizin projesinin hazır olduğunu biliyorum, heyecanla bekliyoruz. Yol çalışmaları yaptınız çok teşekkür ediyoruz. Sıkıntılı olan yerlerimiz var buralarda da yol çalışmalarının tamamlanmasını istiyoruz"
Karacahayıt Muhtarı Ahmet Ateş; "İlk başta size en tepkili bendim. Büyükşehir olduktan sonra Söke Belediyesi'nden fazla beklentim yoktu. Fakat zaman geçtikçe sizlerin de iyi niyetiyle imkansızlıklar içinde bir şeyler yaptığınızı görmek beni mutlu etti. Kolay değil bu işler. Zorlu bir süreçten geçtiniz. Ben başta siz olmak üzere tüm Söke Belediyesi ekiplerine teşekkür ederim, sağ olun"
Savuca Muhtarı Tuncel Uyanık; "İstediğimiz zaman gerek size, gerekse ekibinize ulaşıyoruz. Bizim için o çok önemli"
Yenikent Mahalle Muhtarı Mehmet Dikici; "2016 yılında yaptığınız başarılı çalışmalardan dolayı size ve ekibinize çok teşekkür ederim. 10 yılda yapılamayan hizmetleri güzel bir planlamayla bir yıla sığdırdınız, Yenikent Mahallemizde yollar yapıldı. Yeşil alan düzenlemeleri oldu. Bundan Yenikent sakinleri çok memnun. Yenikent Deresinde ıslah çalışması tamamlandı, çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlanmasını arzu ediyoruz"
"YENİ YILLARINI KUTLADI"
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran toplantının sonunda muhtarlarla 2016 yılının son toplu fotoğrafını çektirirken, verdiği hediyeler ile yeni yıllarını kutladı.
(LT-İK)

28.12.2016 15:37:40 TSI
NNNN

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