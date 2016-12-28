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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Miras Yolu ile Mülkiyet Devri ve Tarım Arazilerinin Satışı Paneli

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:37
Miras Yolu ile Mülkiyet Devri ve Tarım Arazilerinin Satışı Paneli
Miras Yolu ile Mülkiyet Devri ve Tarım Arazilerinin Satışı Paneli

(fotoğraflı)

ORDU (İHA) - Ünye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "Miras Yolu ile Mülkiyet Devri ve Tarım Arazilerinin Satışı Paneli" düzenlendi.
Ünye Ziraat Odası'nda gerçekleşen toplantıya ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yetkin Esen, Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Ekici ve muhtarlar katıldı.
Konuşmacı olarak Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arazi Edinme Şube Müdürü Tolga Aras, Ziraat Mühendisi Gamze Uzunlar ve Ziraat Mühendisi Havva Akpınar muhtarlara alanları hakkında bilgi verdi.
İlk olarak bir konuşma yapan Ünye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yetkin Esen, "Tarım arazilerinin korunmasıyla alakalı 2014 yılında 6537 sayılı Kanun'la düzenleme yapılmıştır. 2016 yılıyla alakalı Alan Bazlı Destek için müracaatlar 31 Aralık'ta son buluyor. Bizler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hangi mahallemizde kimler müracaat etmemişse onların isim listelerini sizlere teslim ettik. Lütfen gelmeyenleri uyaralım. Bu destekten faydalanmasını sağlayalım. Bir de yine bakanlığımızca hibe projeler var. Bunun başında sığır yetiştiriciliği ile alakalı ahır yapmak için yüzde 50 hibe desteğimiz vardır. Geçen yıl bildiğiniz gibi genç çiftçiler için hibe projemiz vardı ve 400 müracaattan 16 genç çiftçimiz yararlanmıştı. Bu projemiz devam etmektedir. Projenin uygulandığı yerleri bizlere uğrayarak geze biliriz" dedi.

Miras yoluyla mülkiyet devri işlemleri
Tarım arazilerinin korunması amacıyla 2014 yılında çıkan 6537 sayılı Yasa ile sınırların çizildiğini belirten Ziraat Mühendisi Havva Akpınar, "Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet devirlerinin bir yıl içinde tamamlaması gerekmektedir. Eğer bu yıl aşılmışsa mahkeme yolu ile devirler gerçekleşir. Burada kanun yerin ekonomik bütünlüğünü korumaya almıştır. Devir işlemleri kanunun çizdiği kriterler yoksa mirasçılar arasında tarım işiyle uğraşan kişi üzerine verilirken o da kardeşlerine bu değerin karşılığını verecektir. Bu olmaz ise aile şirketi kurularak tarım arazilerini birlikte işleyeceklerdir" diye konuştu.

Tarım arazilerinin satış İşlemleri
"Miras kalan yerin satışında da kanun devreye giriyor" diyen Ziraat Mühendisi Gamze Uzunlar, "Arazilerin 10 hektardan az olması durumunda satışa izin verilmez. Tarımsal arazilerde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz yapılmaksızın, rehin, ipotek ve haciz gibi nedenlerle cebri satış yapılabilir. Yine tarımsal arazilerde, yeter geliri tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz yapılmaksızın ölünceye kadar bakma (ÖKBA) işlemi tesisi edilebilir. Paylı tarım arazilerinde kişinin tarım arazisi içinde ki pay miktarı dikkate alınarak ekonomik bütünlük değerlendirmesi yapılır" şeklinde konuştu.
(HA-SLH-Y)

28.12.2016 15:38:44 TSI
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