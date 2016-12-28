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Adıyaman'da ki kentsel dönüşümde sona gelindi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Vecihi Yüksek, Adıyaman'da uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili gelinen son durumu anlattı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindiğinin altını çizen Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Vecihi Yüksek, hak sahipleriyle anlaşma sonrasında iş makinelerinin çalışmaya başlayacağını söyledi.

Ahmet Vecihi Yüksek yaptığı açıklamada, "Kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi. Yıpranan, imara aykırı, depreme maruz alanların dönüşümünü yaparken şehrin ihtiyacı olan ve merkeze sıkışıklığı çözmektir. Bu çerçevede, imar planımız ile kentsel dönüşümünü eş zamanlı olarak getirdik.

Kentsel dönüşüm olarak bizim Belediye Kanununa göre 5393 sayılı yasaya göre yaptığımız kentsel dönüşüm alanımız var. Özellikle Kalenin doğu tarafındaki kısım, yine Gölbaşı Caddesinin Güneyindeki kısım Belediye Kanuna göre, Mara ve Musalla Mahallesinin geneli de 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kapsamındaki yasaya göre yapılmaktadır.

İkisinin toplamı 63 hektarlık bir alandır. Bizim planlama aşaması, taslak planımız bitti. Ocak ayı içerisinde avan projeye göre projelerimiz oluşacak. Mevcut durumun değerlendirmesini ve hesaplarını yapmıştık. Bundan sonra projeler oluşursa görüşme aşamasına getireceğiz. Bu bölge içerisinde bir dönüşüm ofisi açacağız. Halkımızın rahat rahat iletişime geçmesini istiyoruz. Bu işi yürütecek ekibimizi güçlendireceğiz. Proje çalışmalarını yürüteceğiz. İlk görüşmede temennimiz yüksek oranda bir anlaşma sağlamaktır. Yüksek oranda anlaşma sağlarsak Ocak ayının sonunda çalışmalara başlayacağız" dedi.

(AHM)



28.12.2016 15:49:15 TSI

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