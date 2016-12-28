Körfez Belediyesi'nden sokak hayvanlarına yardım eli
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi kar yağışının ilçede etkili olması ile birlikte sokak hayvanlarına yemek yardımında bulundu.
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ve hayvan severler ile birlikte başlatılan program kapsamında, sokak hayvanları için Körfez'in belirli noktalarına yiyecek bırakıldı. Sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için her türlü önlemi alan Körfez Belediyesi, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalkmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için de gıda desteğini sürdürüyor.
(İG-İÇ)
28.12.2016 15:51:08 TSI
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