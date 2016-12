YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dağ çileği ve tatlı narda talep patlaması

Dağ çileği ve tatlı narda talep patlaması



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöllü fide satıcısı Muzaffer Özkan, ilçeye ilk kez getirdiği dağ çileği ve çekirdeksiz tatlı nar fidanlarının kısa sürede satıldığını ve çok sayıda talep olduğunu belirtti.

Emekli Ziraat Teknisyeni Muzaffer Özkan, ilçeye her zaman ilkleri getirdiğini belirterek, "Sarıgöl'ün iklimi Akdeniz iklimine benzemekte. Sarıgöl'de Sultaniye üzüm yetişmekte olup, diğer ürünlerin de yaygınlaşması için çeşitli ekonomik değeri olan fidan getirmekteyim. Sarıgöl'e geçen ay içerisinde yağ oranı yüksek olan Bodur zeytin fidanı getirdim, kısa sürede tükendi. Bu nedenle yeniden bodur zeytin fidanlarının yanında, bu kez ilçeye ilk kez dağ çileği ve çekirdeksiz tatlı nar fidanı getirdim. Kısa sürede tükendi çok sayıda talep olmakta. Yeni tür fidanlara çiftçilerin ilgisi de yoğun. Çiftçiler yeni ürün arayışlarına başladı. Gerçekten de üzüme alternatif ürün yetiştirmeye başladılar." dedi.



Dağ çileği nedir?

Emekli Ziraat Teknisyeni Muzaffer Özkan, dağ çileği hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ormanlık ve çalılık alanlarda yetişen dağ çileği meyvesi, mayıs-haziran gibi çiçek açar. Çiçekleri beyaz renktedir. Dağ çileğinin kullanılan kısmı yaprakları ve meyvesidir. Yapraklar ilkbaharda toplanıp kurutulur, meyvelerin toplama zamanı ise yaz ortasına denk gelir. Genel olarak Marmara, Ege, Akdeniz'in makilik alanlarında yetişmektedir. Ancak özellikle Akdeniz kuşağına has bir meyvedir. Özellikle Akdeniz kuşağında, İber yarımadasından Asya kıtasına kadar her yerde yabani şekilde yetişir. Gelişimi çok yavaş olup 25 senede 9 metre civarı boya ulaşır. Kocayemişin (dağ çileği) İstanbul Yakacık civarında var olduğu söylenmektedir. İstanbul Şile Ömerli Barajı yakasında, İstanbul Fatih ve Belgrad Ormanlarında, Kastamonu'da, Sakarya'da, Zonguldak'ta yer yer bu ender meyveye rastlanıldığı bildirilmiştir, İspanyanın başkenti Madrid'in simgesi olan ve şehir merkezinde heykeli olan yapıda bir ayı ve ayının çilek yediği bir ağaç bulunmaktadır. Bu ağaç kocayemiş ağacıdır. Madrid sokaklarında bu ağaç bir süs bitkisi olarak yer yer ekilmiştir. Dağ çileği içerisinde alkol bulunmaktadır. Bu sebeple fazla yenildiğinde bir miktar sarhoş ettiği söylenmektedir."



Dağ çileği faydaları neler?

Dağ çileğinin faydalarını da sıralayan Özkan, "İçeriğinde elma ve limon asitleri ile C vitamini bulunur. Bu nedenle, tansiyonu düşürmekte ve kanı temizleyici özelliği bulunmaktadır. Yapraklarından hazırlanan preparatın idrar söktürücü özelliği vardır. Nikriz hastalığına faydalı olduğu söylenir. Nikriz, halk arasında damla yada gut hastalığı olarak bilinen tıp dilinde ise podagra adı verilen bir hastalıktır. Ayrıca, dağ çileği mideyi kuvvetlendirir, safra ve böbrek taşlarına karşı faydalı bir meyvedir. Dağ çileği; içeriğinde yine E vitamini, karoten, gallik asit türevleri ve tanen bulunmaktadır. Bilindiği gibi gallik asit kaynağı olan keçiboynuzu astım ve alerjik hastalıklarda çok faydalıdır. Kocayemiş'in (dağ çileği), reçel, jöle, marmelat ve parfüm yapımında kullanıldığına dair bilgiler mevcuttur." dedi.

Muzaffer Özkan Sarıgöl'de ilk kez denenecek olan çekirdeksiz tatlı narın da yararlı bir ürün olduğu belirterek, "Bu nar türü de ekonomik değeri var. Başta Rusya olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat yapılmaktadır.''" diye konuştu.



"Çekirdeksiz tatlı narın faydaları"

Emekli Ziraat Teknisyeni Muzaffer Özkan, çekirdeksiz tatlı narın yararlarını da şöyle anlattı: "Nar, içermiş olduğu antioksidanlar, polifenolik maddeler ve C vitamini açısından zengin bir besin kaynağı. Kanser, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi çok sayıda hastalığı önleyici etki gösterdiği biliniyor. Gıda, meyve suyu ham maddesi olarak veya ilaç endüstrisinde kullanılıyor."

(VS-SC)



28.12.2016 15:52:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER