28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kursiyerden Halep üşümesin kampanyası

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:52
Kursiyerden Halep üşümesin kampanyası
Kursiyerden Halep üşümesin kampanyası

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Özalper Semt Konağı tarafından insanlık trajedisinin yaşandığı Halep için giysi yardımı kampanyası başlatıldı. Konağın içerisindeki Trikotaj atölyesinde kursiyerlerce gönüllü olarak üretilen atkı ve bereler Halep'e gönderilecek.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Özalper Semt Konağı Trikotaj Atölyesi'ni gezerek kursiyerleri tebrik etti. Daire Başkanı Gençay, yaptığı açıklamada, "Kursiyerlerimiz, Halep Üşümesin sloganıyla, Halep'ten güvenli bölgelere geçen üşüyen çocuklarımızı ısıtmak için atkı, bere, çorap ve şal örmeye başladılar. İnanıyorum ki 1 ay içerisinde ciddi bir rakama ulaşacağız. İnşaallah, bunları oradaki çocuklarımıza ulaştırmak suretiyle onların üşümesini bir nebze giderebilirsek kendimizi mutlu addedeceğiz" dedi. Dünyada 1 insan üşüyorsa insanlık üşüyor demek olduğunu belirten Gençay, "İnsanlığı ısıtmak için önce vicdanları ısıtmamız lazım. Onun için bu tür etkinliklerle insanlığın içerisindeki o dürtüyü harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda mahalle halkına, bayanlarımıza, kursiyerlerimize çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Özalper Semt Konağı'nda Halep için giysi toplandığı da kaydedilirken üretilen atkı, bere, şallar için malzeme desteğinin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığı belirtildi.
(ZIG-SD-Y)

28.12.2016 15:55:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Polat, şube başkanlarıyla bir araya geldi
YEREL

POLAT, ŞUBE BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Büyükşehir'den karla mücadele çalışmaları
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Öğrencilerden Şehitlik ziyareti
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Malatya'da yılbaşı biletlerine yoğun ilgi
YEREL

MALATYA'DA YILBAŞI BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ
İnönü Üniversitesispor devre arasında transfer yapmayacak
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR DEVRE ARASINDA TRANSFER YAPMAYACAK
Vali Toprak, FKA 'nın 2016 yılı son toplantısına katıldı
YEREL

VALİ TOPRAK, FKA 'NIN 2016 YILI SON TOPLANTISINA KATILDI
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Malatya Büyükşehir Belediyesinden Yeni Anayasa Sempozyumu
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN YENİ ANAYASA SEMPOZYUMU
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü
YEREL

MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY'UN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ
Malatya'da kar yağışı etkili olacak
YEREL

MALATYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anıldı
YEREL

MİLLİ ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY ANILDI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
İnönü Üniversitesispor'un stoperi Enes 1920 Maraş'a transfer oldu
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR'UN STOPERİ ENES 1920 MARAŞ'A TRANSFER OLDU
Minik öğrencilerden mektup yazma etkinliği
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN MEKTUP YAZMA ETKİNLİĞİ
Yeşilyurt Belediyespor'un yeni transferi iddialı konuştu
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'UN YENİ TRANSFERİ İDDİALI KONUŞTU
MTSO Başkanı Erkoç: &quot;Hizmet üyelerimizin ayağına gidecek&quot;
YEREL

MTSO BAŞKANI ERKOÇ: "HİZMET ÜYELERİMİZİN AYAĞINA GİDECEK"
Malatyalılar randevu sistemine ilgi göstermiyor
YEREL

MALATYALILAR RANDEVU SİSTEMİNE İLGİ GÖSTERMİYOR
Battalgazi Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden yaşatıyor
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİ UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLERİ YENİDEN YAŞATIYOR
Yeni evlenen çift polis kontrol noktasını ziyaret etti
YEREL

YENİ EVLENEN ÇİFT POLİS KONTROL NOKTASINI ZİYARET ETTİ
Büyükşehir'den meslek edindirme sergisi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN MESLEK EDİNDİRME SERGİSİ
Darbe girişimi sırasında askeri üste yaşananlar güvenlik kamerasında
YEREL

DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA ASKERİ ÜSTE YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
İnönü Üniversitesinde spor tırmanış kursu verilmeye başlandı
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE SPOR TIRMANIŞ KURSU VERİLMEYE BAŞLANDI