YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Silopi'de Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası sona erdi

Silopi'de Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında kapalı spor salonunda düzenlenen Yıldız Kız Voleybol turnuvasının final maçı yapıldı. Turnuvada karşılaşan Silopi Koç Ortaokulu Voleybol takımı Vatan Ortaokulu takımını final maçında yenerek ilçe birincisi oldu. Silopi Koç Ortaokulu yıldız kızlar voleybol takımı Şırnak'ta düzenlenecek müsabakalarda ilçesini temsil edecek. Takımını tebrik eden Silopi Koç Ortaokulu Müdürü Nurettin Kaden, "Kızlarımız bu konuda çok çaba sarf ettiler ve başardılar. Kendileri ile gurur duyuyorum. İnşallah Şırnak'ta ki müsabakalarda da aynı başarıyı sergilerler" dedi.

(AYZ-MP-Y)



28.12.2016 15:55:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER