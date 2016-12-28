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Başkan Yağcı TSO üyeleriyle buluştu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mefail Ateş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kahvaltıda bir araya geldi.

Bilecik Şehir Ormanında gerçekleştirilen buluşmada Bilecik için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bilecik Belediyesi olarak belirli dönemlerde şehrimizdeki kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Bugün de TSO üyeleri ile birçok konuda değerlendirmeler yapmak için bir araya geldik. Toplantıda şehrimize yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar yanı sıra yapılacak yatırımları değerlendirdik. Ülkemizin ve şehrimizin büyümesi ve gelişmesi yolunda bir ve beraber hareket ederek Yeni Türkiye yolunda 2023 hedeflerine emin adımlar ile ilerlemesi noktasında çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz. Birçok platformda sesini bütün ülkemize duyuran Bilecik'e gerekli yatırımların yapılması noktasında da fikir alışverişleri yaptık" dedi.

(CKT-KÇ)



28.12.2016 16:03:54 TSI

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